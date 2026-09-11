Estado de Minas estreia coluna mensal sobre soluções ambientais

O Projeto Preserva é uma organização sem fins lucrativos, dirigida pelos jornalistas Juliana Perdigão e Odilon Amaral, que publica conteúdo sobre meio ambiente e sustentabilidade.

A partir de terça-feira, 15 de setembro, o Estado de Minas ganha um espaço mensal dedicado ao jornalismo de solução. A coluna Projeto Preserva, assinada por Juliana Perdigão e Odilon Amaral, vai abordar sustentabilidade sob uma ótica prática, mapeando e destacando soluções ambientais que podem ser replicadas no Brasil.

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Com mais de duas décadas de atuação na imprensa, grande parte delas dedicada ao telejornalismo da TV Globo, a dupla vem consolidando sua produção independente por meio do Projeto Preserva, organização sem fins lucrativos criada em 2022 que mapeia iniciativas de conservação com rigor científico, cruzamento de dados e produção audiovisual de reportagens, documentários e textos jornalísticos.

Juliana Perdigão e Odilon Amaral em gravação no Rio São Francisco Projeto Preserva

"Depois de mais de 20 anos cobrindo Minas Gerais, senti a necessidade de me dedicar com mais foco ao jornalismo ambiental, por perceber a gravidade do que estamos vivendo. O Projeto Preserva surgiu para isso: mapear soluções reais, com rigor científico e checagem de dados, e procurar as saídas para os problemas ambientais que a gente vê todos os dias", diz Juliana Perdigão.

Carreira consagrada no jornalismo

Juliana se destacou na Globo em reportagens para o Jornal Nacional e, principalmente, na apresentação e produção do programa Terra de Minas, quando teve a oportunidade de se aprofundar na cultura, na história e na imensidão do estado. Odilon Amaral acumulou 16 anos de cobertura esportiva na TV Globo e, em seguida, mais 10 anos de dedicação ao jornalismo diário como repórter e como editor. Ele aprofundou os conhecimentos sobre Comunicação para Desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU durante uma graduação em Relações Econômicas Internacionais, na UFMG.

Desde que consolidaram o Projeto Preserva, a dupla já lançou a série audiovisual "Saberes Ancestrais", exibida pela Rede Minas, mostrando a relação das ODS da ONU com o modo de vida e trabalho das comunidades em Minas Gerais. O projeto já recebeu premiações do Google News Initiative, do ICFJ (International Center for Journalists) e da Meta, com a criação do Mapa de Soluções Ambientais e de uma inteligência artificial que ajuda a buscar as iniciativas pelo estado.

"O Projeto Preserva surgiu para isso: mapear soluções reais, com rigor científico e checagem de dados, e procurar as saídas para os problemas ambientais que a gente vê todos os dias" Juliana Perdigão



No espaço do Estado de Minas, o objetivo é ampliar e aprofundar o debate ambiental, lançando luz sobre os problemas e, também, sobre os caminhos e as soluções possíveis.

Odilon e Juliana percorrem Minas em busca de soluções ambientais Projeto Preserva

"Em meio às falsas soluções, nós percorremos Minas Gerais para documentar os projetos que realmente apontam saídas para os desafios climáticos e a preservação de patrimônio natural, cultural e histórico. Além disso, queremos espalhar novos imaginários porque acreditamos que eles são sementes para novas realidades, novas formas de ser e estar num mundo que se desenvolve e se transforma. Acreditamos que as pessoas são agentes de transformação e, ao espalhar essas histórias, queremos inspirar, instigar, refletir e semear", definem Juliana e Odilon sobre a filosofia das pautas que têm abraçado.

Sobre o Projeto Preserva

O Projeto Preserva é uma organização sem fins lucrativos criada em 2022, que mapeia iniciativas de conservação ambiental em Minas Gerais com rigor científico e cruzamento de dados, produzindo reportagens, documentários e textos jornalísticos.

O projeto mantém o Mapa de Soluções Ambientais, ferramenta colaborativa que reúne essas iniciativas e que também recebe sugestões de novos projetos enviadas pelo próprio público. Para facilitar a busca por essas soluções, a equipe desenvolveu o Rizoma (rizoma.ia.br), uma inteligência artificial também premiada.

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O Projeto Preserva é detentor do Selo Projor de Compromisso com o Público, certificação de qualidade jornalística rigorosa, e é associado à Ajor, uma das principais organizações brasileiras voltadas para o desenvolvimento do jornalismo digital de interesse público.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.