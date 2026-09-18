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SANGUE FRIO

‘Casais da Morte’: quarteto persegue e mata jovem de 19 anos em Minas

Segundo a PM, dois homens e duas mulheres teriam participado do ataque. Possíveis desavenças anteriores são investigadas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/09/2026 09:48

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Dois casais são suspeitos de matar jovem de 19 anos a tiros em Minas
Dois casais são suspeitos de matar jovem de 19 anos a tiros em Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros durante um ataque atribuído a dois casais na noite dessa quinta-feira (17/9), em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Os quatro suspeitos ainda não foram localizados.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 22h na Rua Alberto Vieira Campos, no Bairro Mário Groffi. Os militares foram acionados após receberem informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades de um bar.

A mulher que acompanhava a vítima contou aos policiais que havia ido ao local para tomar uma dose de Mounjaro, enquanto o companheiro aguardava na rua. Depois, ao sair do apartamento, ela entrou no bar para pedir um isqueiro e, quando retornou, uma motocicleta ocupada por um casal e um automóvel com outro casal se aproximaram.

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Segundo a testemunha, houve uma discussão e, em seguida, integrantes dos dois veículos começaram a atirar contra o jovem.

Vítima tentou fugir

O rapaz correu pela rua na tentativa de escapar, mas os suspeitos teriam continuado a efetuar disparos até que ele caísse.

A companheira socorreu o jovem e o levou ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ele deu entrada com ferimentos no tórax e em parada cardiorrespiratória, mas morreu.

A perícia da Polícia Civil recolheu seis cápsulas de munição calibre .380 no local. Durante a ocorrência, também foram apreendidos um carregador de munição do mesmo calibre, um celular e um conjunto de placas balísticas.

Polícia apura possíveis desavenças

A companheira da vítima relatou à PM que, dias antes, ela brigou com outras mulheres em um bar. Segundo ela, posteriormente, uma amiga danificou a casa de uma das envolvidas na confusão. A mulher acredita que o namorado possa ter sido atacado como forma de vingança para atingi-la. Essa versão ainda será investigada.

A ex-namorada da vítima também foi ouvida e apresentou outra informação aos militares. Segundo ela, no dia anterior ao homicídio, o jovem se desentendeu com uma das suspeitas, que, supostamente, pretendia agredi-la. A testemunha afirmou ainda que a vítima foi ameaçar essa mulher com uma arma de fogo.

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Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do homicídio. Os quatro suspeitos não haviam sido encontrados até o encerramento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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