Sibipiruna colore as ruas de BH de amarelo na chegada da primavera

Enquanto os ipês começam a perder espaço no cenário urbano de Belo Horizonte depois de meses de floração, uma árvore de copa ampla e cachos de flores amarelas passa a chamar cada vez mais atenção pelas ruas da capital. É a sibipiruna, terceira espécie mais frequente no cadastro arbóreo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com 13.737 espécimes registrados. A floração, que começa por volta de agosto e pode avançar até novembro, acompanha a chegada da primavera e ajuda a prolongar o período de árvores floridas na cidade.

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O calendário não é por acaso. A sibipiruna começa a florescer quando os ipês ainda encerram seu ciclo, criando uma espécie de transição entre os dois momentos mais coloridos da arborização belo-horizontina. "Essa floração se sobrepõe" à dos ipês, explica Marcelo Vilas Boas, gerente de monitoramento da qualidade da arborização urbana da PBH.

A espécie é conhecida pela copa larga, capaz de produzir sombra, e pelas inflorescências – estruturas que reúnem várias flores – que podem dar à árvore uma aparência amarelada e amarronzada durante o período de abertura. Diferentemente da imagem de uma árvore com uma única flor facilmente identificável, a sibipiruna reúne muitas pequenas flores em cachos que se desenvolvem gradualmente.

Em vez de uma floração concentrada em poucos dias, os cachos apresentam diferentes estágios de desenvolvimento Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

"Em um único cacho você tem flores em vários estágios", explica Vilas Boas. Segundo ele, é possível encontrar, ao mesmo tempo, flores que já caíram, outras maduras e algumas que ainda não se abriram. Por isso, os cachos apresentam uma combinação de tonalidades. As partes marrons, por exemplo, correspondem às flores que ainda estão fechadas.



Uma cidade de muitas árvores

Conhecida como "Cidade Jardim", em Belo Horizonte, a escolha de uma árvore para determinado espaço não ocorre apenas pela beleza da floração. "A escolha das espécies é feita, vamos dizer assim, a dedo, de forma individual pelo local, pela aptidão do local, pelo contexto paisagístico", explica.

O cadastro atualmente em elaboração pela PBH reúne 268.788 árvores e mais de 500 espécies. O levantamento ainda não foi concluído e, portanto, os números não representam toda a arborização existente na capital.

O trabalho começou em 2022 e 2023 e continua sendo realizado por equipes em campo, com participação de engenheiros florestais e agrônomos. Os técnicos percorrem diferentes regiões da cidade para identificar e analisar as árvores. Não há, segundo o gerente, uma periodicidade fixa para a conclusão de novos levantamentos.

As árvores mais presentes na capital

A diversidade aparece também na lista das espécies mais registradas. A liderança é da murta, com 18.438 indivíduos cadastrados. Em seguida aparece o ipê-tabaco, com 13.961. A sibipiruna ocupa a terceira posição, com 13.737 registros.

Na quarta colocação está o ipê-rosa, com 8.419 indivíduos. O quinto lugar é ocupado pelo pingo-d’ouro, com 8.163 registros.

Apesar de aparecer em primeiro lugar no cadastro, a murta tem uma particularidade. A espécie é exótica e apresenta porte menor, mais próximo do arbustivo, o que facilita sua adaptação a diferentes locais. Mas seu uso atualmente é restrito na capital.

Segundo Vilas Boas, a murta foi identificada como vetor de doenças fitossanitárias que podem atingir outras plantas da flora. Por isso, novos plantios da espécie foram proibidos. A quantidade encontrada atualmente nas ruas é resultado, principalmente, de plantios realizados décadas atrás. "Ela só é mais abundante por plantios muito antigos", esclarece.

A sucessão das florações ajuda a entender uma das características da arborização de Belo Horizonte: as árvores não aparecem todas ao mesmo tempo. A cidade muda de aparência conforme as espécies entram em diferentes fases do ciclo.

No caso da sibipiruna, a mudança começa justamente quando os ipês estão chegando ao fim de seu período mais marcante. Segundo Vilas Boas, os ipês dominam a paisagem entre maio e outubro, enquanto a sibipiruna começa a florescer em agosto e pode seguir até novembro.

Para o gerente da PBH, a arborização da capital é um patrimônio que precisa ser mantido e ampliado Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

A própria estrutura das flores contribui para o efeito. Em vez de uma floração concentrada em poucos dias, os cachos apresentam diferentes estágios de desenvolvimento. Flores abertas convivem com botões ainda fechados, criando diferentes tonalidades na mesma inflorescência.

Dia da Árvore

O Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, ocorre justamente no início da primavera. Em Belo Horizonte, a data também é uma oportunidade para destacar a importância da arborização urbana em uma cidade que reúne centenas de espécies.

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Para o gerente da PBH, a arborização da capital é um patrimônio que precisa ser mantido e ampliado.

"Estamos entre as cidades mais arborizadas do mundo", afirma, citando reconhecimento internacional atribuído à capital.