Folhas gigantes: plantas impressionantes que parecem desafiar a natureza

Costela-de-adão (Monstera deliciosa) Famosa pelas folhas grandes e recortadas, a costela-de-adão tornou-se uma das plantas ornamentais mais populares do mundo. Seus cortes naturais criam um visual exótico e ajudam a reduzir o impacto do vento sobre a superfície foliar. Foto: Wouter Hagens - wikimedia commons