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Folhas gigantes: plantas impressionantes que parecem desafiar a natureza

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Redação Flipar
  • Costela-de-adão (Monstera deliciosa) Famosa pelas folhas grandes e recortadas, a costela-de-adão tornou-se uma das plantas ornamentais mais populares do mundo. Seus cortes naturais criam um visual exótico e ajudam a reduzir o impacto do vento sobre a superfície foliar.
    Costela-de-adão (Monstera deliciosa) Famosa pelas folhas grandes e recortadas, a costela-de-adão tornou-se uma das plantas ornamentais mais populares do mundo. Seus cortes naturais criam um visual exótico e ajudam a reduzir o impacto do vento sobre a superfície foliar. Foto: Wouter Hagens - wikimedia commons
  • Orelha-de-elefante (Colocasia esculenta) As folhas amplas em formato de coração podem ultrapassar um metro de comprimento. A aparência lembra grandes leques verdes e faz da planta uma das mais impressionantes para jardins tropicais.
    Orelha-de-elefante (Colocasia esculenta) As folhas amplas em formato de coração podem ultrapassar um metro de comprimento. A aparência lembra grandes leques verdes e faz da planta uma das mais impressionantes para jardins tropicais. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
  • Taioba (Xanthosoma sagittifolium) Muito cultivada em várias regiões do Brasil, a taioba apresenta folhas enormes e vistosas. Quando cultivada em condições favoráveis, forma conjuntos densos que criam uma atmosfera quase pré-histórica.
    Taioba (Xanthosoma sagittifolium) Muito cultivada em várias regiões do Brasil, a taioba apresenta folhas enormes e vistosas. Quando cultivada em condições favoráveis, forma conjuntos densos que criam uma atmosfera quase pré-histórica. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
  • Gunnera manicata Conhecida como ruibarbo-gigante, produz algumas das maiores folhas do reino vegetal. Em exemplares adultos, elas podem atingir vários metros de largura, criando uma presença monumental na paisagem.
    Gunnera manicata Conhecida como ruibarbo-gigante, produz algumas das maiores folhas do reino vegetal. Em exemplares adultos, elas podem atingir vários metros de largura, criando uma presença monumental na paisagem. Foto: Arpingstone domínio público wikimedia commons
  • Vitória-régia (Victoria amazonica) Embora seja uma planta aquática, merece destaque pelas folhas circulares gigantes que flutuam sobre a água. Algumas alcançam mais de dois metros de diâmetro e se tornaram símbolo dos rios amazônicos.
    Vitória-régia (Victoria amazonica) Embora seja uma planta aquática, merece destaque pelas folhas circulares gigantes que flutuam sobre a água. Algumas alcançam mais de dois metros de diâmetro e se tornaram símbolo dos rios amazônicos. Foto: Vitoria Tavares wikimedia commons
  • Bananeira (Musa spp.) As folhas longas e largas podem chegar a vários metros de comprimento. Mesmo quando rasgadas pelo vento, mantêm um aspecto exuberante que contribui para a aparência tropical da planta.
    Bananeira (Musa spp.) As folhas longas e largas podem chegar a vários metros de comprimento. Mesmo quando rasgadas pelo vento, mantêm um aspecto exuberante que contribui para a aparência tropical da planta. Foto:
  • Ravenala (Ravenala madagascariensis) Popularmente chamada de árvore-do-viajante, possui folhas gigantes dispostas em forma de leque. O conjunto cria uma silhueta única que se destaca facilmente em jardins e parques.
    Ravenala (Ravenala madagascariensis) Popularmente chamada de árvore-do-viajante, possui folhas gigantes dispostas em forma de leque. O conjunto cria uma silhueta única que se destaca facilmente em jardins e parques. Foto: Dicklyon wikimedia commons
  • Filodendro-gigante (Philodendron giganteum) Originário de regiões tropicais das Américas, desenvolve folhas enormes e brilhantes. Sua aparência exuberante faz com que pareça uma planta saída de florestas de um planeta distante.
    Filodendro-gigante (Philodendron giganteum) Originário de regiões tropicais das Américas, desenvolve folhas enormes e brilhantes. Sua aparência exuberante faz com que pareça uma planta saída de florestas de um planeta distante. Foto: Daderot - wikimedia commons
  • Alocasia macrorrhizos Essa espécie produz folhas que lembram enormes escudos verdes. O tamanho impressionante e as nervuras bem marcadas ajudam a criar um visual dramático e altamente ornamental.
    Alocasia macrorrhizos Essa espécie produz folhas que lembram enormes escudos verdes. O tamanho impressionante e as nervuras bem marcadas ajudam a criar um visual dramático e altamente ornamental. Foto: Fred Hsu wikimedia commons
  • Licuala grandis Diferentemente de outras espécies da lista, possui folhas arredondadas e pregueadas. O formato lembra grandes abanadores naturais e dá à planta uma aparência bastante incomum.
    Licuala grandis Diferentemente de outras espécies da lista, possui folhas arredondadas e pregueadas. O formato lembra grandes abanadores naturais e dá à planta uma aparência bastante incomum. Foto: Kurt Stüber wikimedia commons
  • Tetrapanax papyrifer Conhecida como planta-do-papel-de-arroz, apresenta folhas profundamente divididas que podem atingir dimensões impressionantes. O aspecto lembra mãos gigantes espalhadas pelos galhos.
    Tetrapanax papyrifer Conhecida como planta-do-papel-de-arroz, apresenta folhas profundamente divididas que podem atingir dimensões impressionantes. O aspecto lembra mãos gigantes espalhadas pelos galhos. Foto: KENPEI - wikimedia commons
  • Palmeira-ráfia (Raphia regalis) Detentora de algumas das maiores folhas do mundo, pode desenvolver estruturas com dezenas de metros de comprimento. Sua imponência faz dela uma das plantas mais extraordinárias já registradas.
    Palmeira-ráfia (Raphia regalis) Detentora de algumas das maiores folhas do mundo, pode desenvolver estruturas com dezenas de metros de comprimento. Sua imponência faz dela uma das plantas mais extraordinárias já registradas. Foto: David J. Stang wikimedia commons
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