Espécies ideais de árvores para cultivar no jardim residencial

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Setembro chega com a primavera e um convite especial: o Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, inspira ações de cuidado com o meio ambiente. Para quem deseja marcar a data de forma prática, plantar uma árvore no próprio jardim é uma excelente iniciativa, que traz benefícios duradouros para o ecossistema e para o bem-estar da família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A escolha deste período não é apenas simbólica. O mês marca a chegada da primavera, período em que as condições climáticas começam a favorecer o plantio em diversas regiões do país, criando condições ideais para o desenvolvimento de novas mudas. A umidade do solo ajuda as raízes a se estabelecerem com mais facilidade antes da chegada do calor intenso do verão.

Leia Mais

Como escolher a árvore ideal para o seu jardim?

Para selecionar a espécie perfeita, é fundamental analisar o espaço disponível, a incidência de luz solar, o tipo de solo e o objetivo do plantio. Avaliar esses fatores evita problemas futuros, como raízes que danificam calçadas ou galhos que interferem na fiação elétrica, e garante uma planta saudável.

Considere se você busca uma árvore que ofereça sombra, frutos ou apenas um efeito ornamental com flores. O porte da planta na fase adulta é o ponto mais importante. Verifique a altura e o diâmetro da copa que ela atingirá para garantir que se encaixe harmoniosamente no local, sem competir por espaço com outras plantas ou com a estrutura da casa.

5 espécies indicadas para jardins residenciais

A seleção de uma muda adequada ao clima da sua região aumenta as chances de sucesso. Diversas espécies nativas se adaptam bem a quintais e jardins. Confira cinco opções populares e de fácil manutenção:

Quaresmeira: de porte médio, pode florescer mais de uma vez ao ano, com belas flores roxas ou rosas. É bastante resistente e se adapta a diferentes tipos de solo.

Jabuticabeira: uma árvore frutífera que pode ser cultivada diretamente no solo ou em vasos grandes. Seus frutos nascem no tronco e são muito apreciados.

Ipê-amarelo: símbolo do Brasil, possui um espetáculo de floração. Embora existam variedades de grande porte, há também as de jardim, que não crescem tanto.

Manacá-da-serra: atinge entre 6 e 12 metros de altura e exibe flores que mudam de cor, indo do branco ao lilás. É uma ótima opção para espaços menores.

Pata-de-vaca: conhecida pelo formato de suas folhas, é uma árvore de pequeno a médio porte que produz flores delicadas, geralmente brancas ou rosadas.

Quais os cuidados essenciais após o plantio?

Após escolher e plantar sua árvore, alguns cuidados básicos são necessários para garantir que ela cresça forte e saudável. A atenção nos primeiros meses é crucial para o enraizamento e a adaptação da muda ao novo ambiente.