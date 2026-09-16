Espécies ideais de árvores para cultivar no jardim residencial
Guia prático reúne orientações de especialistas sobre escolha de mudas, cuidados com o solo e irrigação adequada para marcar a data ecológica
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Setembro chega com a primavera e um convite especial: o Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, inspira ações de cuidado com o meio ambiente. Para quem deseja marcar a data de forma prática, plantar uma árvore no próprio jardim é uma excelente iniciativa, que traz benefícios duradouros para o ecossistema e para o bem-estar da família.
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A escolha deste período não é apenas simbólica. O mês marca a chegada da primavera, período em que as condições climáticas começam a favorecer o plantio em diversas regiões do país, criando condições ideais para o desenvolvimento de novas mudas. A umidade do solo ajuda as raízes a se estabelecerem com mais facilidade antes da chegada do calor intenso do verão.
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Como escolher a árvore ideal para o seu jardim?
Para selecionar a espécie perfeita, é fundamental analisar o espaço disponível, a incidência de luz solar, o tipo de solo e o objetivo do plantio. Avaliar esses fatores evita problemas futuros, como raízes que danificam calçadas ou galhos que interferem na fiação elétrica, e garante uma planta saudável.
Considere se você busca uma árvore que ofereça sombra, frutos ou apenas um efeito ornamental com flores. O porte da planta na fase adulta é o ponto mais importante. Verifique a altura e o diâmetro da copa que ela atingirá para garantir que se encaixe harmoniosamente no local, sem competir por espaço com outras plantas ou com a estrutura da casa.
5 espécies indicadas para jardins residenciais
A seleção de uma muda adequada ao clima da sua região aumenta as chances de sucesso. Diversas espécies nativas se adaptam bem a quintais e jardins. Confira cinco opções populares e de fácil manutenção:
Quaresmeira: de porte médio, pode florescer mais de uma vez ao ano, com belas flores roxas ou rosas. É bastante resistente e se adapta a diferentes tipos de solo.
Jabuticabeira: uma árvore frutífera que pode ser cultivada diretamente no solo ou em vasos grandes. Seus frutos nascem no tronco e são muito apreciados.
Ipê-amarelo: símbolo do Brasil, possui um espetáculo de floração. Embora existam variedades de grande porte, há também as de jardim, que não crescem tanto.
Manacá-da-serra: atinge entre 6 e 12 metros de altura e exibe flores que mudam de cor, indo do branco ao lilás. É uma ótima opção para espaços menores.
Pata-de-vaca: conhecida pelo formato de suas folhas, é uma árvore de pequeno a médio porte que produz flores delicadas, geralmente brancas ou rosadas.
Quais os cuidados essenciais após o plantio?
Após escolher e plantar sua árvore, alguns cuidados básicos são necessários para garantir que ela cresça forte e saudável. A atenção nos primeiros meses é crucial para o enraizamento e a adaptação da muda ao novo ambiente.
Irrigação regular: mantenha o solo sempre úmido, mas não encharcado, especialmente nas primeiras semanas. A frequência da rega varia conforme o clima da sua região.
Adubação: utilize adubo orgânico, como húmus de minhoca, na cova durante o plantio. A adubação de manutenção pode ser feita a cada seis meses.
Tutoramento: use uma estaca de madeira ou bambu para amparar a muda nos primeiros meses. O tutor ajuda a planta a crescer reta e a protege de ventos fortes.
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Controle de pragas: inspecione as folhas regularmente para identificar a presença de formigas, pulgões ou outros insetos que possam prejudicar o desenvolvimento da árvore.