Homem apanha, chama a PM e é preso por pornografia infantil no celular

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 26 anos foi preso depois de acionar a Polícia Militar (PM) por ter sido vítima de uma agressão da qual ele disse não saber o motivo, mas, aos militares, mostrou fotos de uma menina nua no celular. O caso ocorreu no Bairro Santa Cecília, na Região Barreiro, na manhã desse domingo (13/9).

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De acordo com a PM, o homem foi atendido na UPA Barreiro depois de ter sido agredido. Ele relatou aos policiais que estava com medo de apanhar novamente, mas não explicou o motivo das agressões.

Ele reforçou que queria que os autores da violência fossem presos e entregou à PM o nome deles. Questionado sobre a motivação, o homem desbloqueou o celular e acessou a galeria, exibindo aos policiais fotos de uma menina nua e outras com roupas íntimas.

Os policiais seguraram o homem, confirmaram o conteúdo e deram a voz de prisão. Ele reagiu, pegou o aparelho das mãos do militar e jogou o celular no chão, além de, segundo a corporação, ter dado braçadas e chutes nos militares.

Conforme o boletim de ocorrência, foi necessário o uso de taser e, somente depois de algemado, o homem disse que os documentos dele estariam em casa. No local indicado por ele, os PMs encontraram outro celular, que estava desbloqueado. No aparelho havia um vídeo que parecia uma menina com roupa íntima simulando cozinhar.

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Também foram encontrados uma roupa infantil e um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido. Aos policiais, o homem disse que “não fazia mais isso” e diz ter esquecido que as imagens estavam salvas no celular, pois, se tivesse lembrado, não teria mostrado a eles. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.