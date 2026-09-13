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CHUVA DE GRANIZO

Chuva de granizo: 331 cidades de MG estão em alerta neste domingo

Alerta do Inmet é válido durante todo este domingo (13) e prevê chuva de até 50 mm, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/09/2026 09:56

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Granizo e ventos de até 60 km/h colocam 331 cidades de MG em alerta crédito: Wolfgang Hasselmann/ Unsplash

Moradores de 331 cidades de Minas devem ficar atentos à possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo neste domingo (13/9). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta válido durante todo o dia.

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O aviso entrou em vigor à 0h e permanece válido até as 23h59 deste domingo. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

O instituto aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Cuidados durante o temporal

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

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Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades de Minas em alerta 

  1. Água Comprida
  2. Aguanil
  3. Aiuruoca
  4. Alagoa
  5. Albertina
  6. Além Paraíba
  7. Alfenas
  8. Alfredo Vasconcelos
  9. Alpinópolis
  10. Alterosa
  11. Alto Rio Doce
  12. Andradas
  13. Andrelândia
  14. Antônio Carlos
  15. Antônio Prado de Minas
  16. Aracitaba
  17. Arantina
  18. Arceburgo
  19. Areado
  20. Argirita
  21. Astolfo Dutra
  22. Baependi
  23. Bambuí
  24. Bandeira do Sul
  25. Barão de Monte Alto
  26. Barbacena
  27. Barroso
  28. Belmiro Braga
  29. Bias Fortes
  30. Bicas
  31. Boa Esperança
  32. Bocaina de Minas
  33. Bom Jardim de Minas
  34. Bom Jesus da Penha
  35. Bom Repouso
  36. Bom Sucesso
  37. Borda da Mata
  38. Botelhos
  39. Brás Pires
  40. Brazópolis
  41. Bueno Brandão
  42. Cabo Verde
  43. Cachoeira de Minas
  44. Caldas
  45. Camacho
  46. Camanducaia
  47. Cambuí
  48. Cambuquira
  49. Campanha
  50. Campestre
  51. Campina Verde
  52. Campo Belo
  53. Campo do Meio
  54. Campo Florido
  55. Campos Gerais
  56. Cana Verde
  57. Candeias
  58. Capela Nova
  59. Capetinga
  60. Capitólio
  61. Caranaíba
  62. Carandaí
  63. Careaçu
  64. Carmo da Cachoeira
  65. Carmo da Mata
  66. Carmo de Minas
  67. Carmo do Rio Claro
  68. Carmópolis de Minas
  69. Carneirinho
  70. Carrancas
  71. Carvalhópolis
  72. Carvalhos
  73. Casa Grande
  74. Cássia
  75. Cataguases
  76. Caxambu
  77. Chácara
  78. Chiador
  79. Cipotânea
  80. Claraval
  81. Coimbra
  82. Comendador Gomes
  83. Conceição da Aparecida
  84. Conceição da Barra de Minas
  85. Conceição das Alagoas
  86. Conceição das Pedras
  87. Conceição do Rio Verde
  88. Conceição dos Ouros
  89. Congonhal
  90. Conquista
  91. Conselheiro Lafaiete
  92. Consolação
  93. Coqueiral
  94. Cordislândia
  95. Coronel Pacheco
  96. Coronel Xavier Chaves
  97. Córrego do Bom Jesus
  98. Córrego Fundo
  99. Cristais
  100. Cristiano Otoni
  101. Cristina
  102. Cruzília
  103. Delfim Moreira
  104. Delfinópolis
  105. Delta
  106. Descoberto
  107. Desterro de Entre Rios
  108. Desterro do Melo
  109. Divinésia
  110. Divisa Nova
  111. Dom Viçoso
  112. Dona Eusébia
  113. Dores de Campos
  114. Dores do Turvo
  115. Doresópolis
  116. Elói Mendes
  117. Entre Rios de Minas
  118. Ervália
  119. Espírito Santo do Dourado
  120. Estiva
  121. Estrela Dalva
  122. Eugenópolis
  123. Ewbank da Câmara
  124. Extrema
  125. Fama
  126. Formiga
  127. Fortaleza de Minas
  128. Fronteira
  129. Frutal
  130. Goianá
  131. Gonçalves
  132. Guapé
  133. Guaranésia
  134. Guarani
  135. Guarará
  136. Guaxupé
  137. Guidoval
  138. Guiricema
  139. Gurinhatã
  140. Heliodora
  141. Ibertioga
  142. Ibiraci
  143. Ibitiúra de Minas
  144. Ibituruna
  145. Ijaci
  146. Ilicínea
  147. Inconfidentes
  148. Ingaí
  149. Ipuiúna
  150. Itajubá
  151. Itamarati de Minas
  152. Itamogi
  153. Itamonte
  154. Itanhandu
  155. Itapagipe
  156. Itapecerica
  157. Itapeva
  158. Itaú de Minas
  159. Itaverava
  160. Ituiutaba
  161. Itumirim
  162. Iturama
  163. Itutinga
  164. Jacuí
  165. Jacutinga
  166. Jesuânia
  167. Juiz de Fora
  168. Juruaia
  169. Lagoa Dourada
  170. Lambari
  171. Lamim
  172. Laranjal
  173. Lavras
  174. Leopoldina
  175. Liberdade
  176. Lima Duarte
  177. Limeira do Oeste
  178. Luminárias
  179. Machado
  180. Madre de Deus de Minas
  181. Mar de Espanha
  182. Maria da Fé
  183. Maripá de Minas
  184. Marmelópolis
  185. Matias Barbosa
  186. Medeiros
  187. Mercês
  188. Minduri
  189. Miradouro
  190. Miraí
  191. Monsenhor Paulo
  192. Monte Belo
  193. Monte Santo de Minas
  194. Monte Sião
  195. Munhoz
  196. Muriaé
  197. Muzambinho
  198. Natércia
  199. Nazareno
  200. Nepomuceno
  201. Nova Resende
  202. Olaria
  203. Olímpio Noronha
  204. Oliveira
  205. Oliveira Fortes
  206. Ouro Fino
  207. Pains
  208. Paiva
  209. Palma
  210. Paraguaçu
  211. Paraisópolis
  212. Passa Quatro
  213. Passa Tempo
  214. Passa Vinte
  215. Passos
  216. Patrocínio do Muriaé
  217. Paula Cândido
  218. Pedra Dourada
  219. Pedralva
  220. Pedro Teixeira
  221. Pequeri
  222. Perdões
  223. Piau
  224. Piedade do Rio Grande
  225. Pimenta
  226. Pirajuba
  227. Piranguçu
  228. Piranguinho
  229. Pirapetinga
  230. Piraúba
  231. Piumhi
  232. Planura
  233. Poço Fundo
  234. Poços de Caldas
  235. Pouso Alegre
  236. Pouso Alto
  237. Prados
  238. Prata
  239. Pratápolis
  240. Presidente Bernardes
  241. Queluzito
  242. Recreio
  243. Resende Costa
  244. Ressaquinha
  245. Ribeirão Vermelho
  246. Rio Espera
  247. Rio Novo
  248. Rio Pomba
  249. Rio Preto
  250. Ritápolis
  251. Rochedo de Minas
  252. Rodeiro
  253. Rosário da Limeira
  254. Sacramento
  255. Santa Bárbara do Monte Verde
  256. Santa Bárbara do Tugúrio
  257. Santa Cruz de Minas
  258. Santana da Vargem
  259. Santana de Cataguases
  260. Santana do Deserto
  261. Santana do Garambéu
  262. Santana do Jacaré
  263. Santana dos Montes
  264. Santa Rita de Caldas
  265. Santa Rita de Ibitipoca
  266. Santa Rita de Jacutinga
  267. Santa Rita do Sapucaí
  268. Santa Vitória
  269. Santo Antônio do Amparo
  270. Santo Antônio do Aventureiro
  271. Santos Dumont
  272. São Bento Abade
  273. São Francisco de Paula
  274. São Francisco de Sales
  275. São Francisco do Glória
  276. São Geraldo
  277. São Gonçalo do Sapucaí
  278. São João Batista do Glória
  279. São João da Mata
  280. São João del Rei
  281. São João Nepomuceno
  282. São José da Barra
  283. São José do Alegre
  284. São Lourenço
  285. São Miguel do Anta
  286. São Pedro da União
  287. São Roque de Minas
  288. São Sebastião da Bela Vista
  289. São Sebastião da Vargem Alegre
  290. São Sebastião do Paraíso
  291. São Sebastião do Rio Verde
  292. São Thomé das Letras
  293. São Tiago
  294. São Tomás de Aquino
  295. São Vicente de Minas
  296. Sapucaí-Mirim
  297. Senador Amaral
  298. Senador Cortes
  299. Senador Firmino
  300. Senador José Bento
  301. Senhora de Oliveira
  302. Senhora dos Remédios
  303. Seritinga
  304. Serrania
  305. Serranos
  306. Silveirânia
  307. Silvianópolis
  308. Simão Pereira
  309. Soledade de Minas
  310. Tabuleiro
  311. Tapira
  312. Tiradentes
  313. Tocantins
  314. Tocos do Moji
  315. Toledo
  316. Tombos
  317. Três Corações
  318. Três Pontas
  319. Turvolândia
  320. Ubá
  321. Uberaba
  322. União de Minas
  323. Vargem Bonita
  324. Varginha
  325. Veríssimo
  326. Viçosa
  327. Vieiras
  328. Virgínia
  329. Visconde do Rio Branco
  330. Volta Grande
  331. Wenceslau Braz

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