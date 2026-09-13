Chuva de granizo: 331 cidades de MG estão em alerta neste domingo

Moradores de 331 cidades de Minas devem ficar atentos à possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo neste domingo (13/9). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta válido durante todo o dia.

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O aviso entrou em vigor à 0h e permanece válido até as 23h59 deste domingo. Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

O instituto aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Cuidados durante o temporal

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

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Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades de Minas em alerta