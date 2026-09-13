Depois de 34,6°C, BH tem alívio no calor neste domingo; veja previsão

Depois de registrar uma das maiores temperaturas do ano, Belo Horizonte terá uma leve trégua no calor neste domingo (13/9). A máxima prevista é de 31°C, cerca de 3,6°C abaixo dos 34,6°C registrados nesse sábado (12).

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Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada neste domingo foi de 17,8°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 30% no período da tarde.

BH registrou 34,6°C nesse sábado

Nesse sábado, os termômetros chegaram aos 34,6°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Pampulha. A marca igualou a quarta maior temperatura registrada em Belo Horizonte em 2026.

O mesmo valor já havia sido registrado na sexta-feira (11), em Venda Nova, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte.

A maior temperatura do ano continua sendo a de 30 de agosto, quando os termômetros chegaram aos 35,4°C na Pampulha.

Confira as maiores temperaturas de 2026:

35,4°C – 30 de agosto, Pampulha 34,8°C – 1º de janeiro, Venda Nova 34,7°C – 9 de agosto, Venda Nova 34,6°C – 11 de setembro, Venda Nova/34,6°C – 12 de setembro, Pampulha 34,5°C – 10 de agosto, Venda Nova 34,3°C – 5 de setembro, Pampulha 33,5°C – 21 de agosto, Venda Nova 33,4°C – 8 de agosto, Venda Nova 33°C – 14 de agosto, Venda Nova 32,9°C – 12 de janeiro, Venda Nova

Sensação chegou aos 10°C na Região Oeste

Apesar da previsão de calor durante a tarde, a madrugada teve temperaturas mais amenas. Na Região Oeste, os termômetros marcaram 17,8°C às 3h, mas a sensação térmica chegou aos 10°C.

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Na Centro-Sul, a mínima também foi de 17,8°C. No Barreiro, foram registrados 19,7°C; na Pampulha, 19,1°C; e, em Venda Nova, 19,9°C.