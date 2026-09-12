Calorão de 34°C e chuva? Veja como fica o tempo em BH neste sábado

O sábado (12/9) será de calor intenso e tempo seco em Belo Horizonte, mas há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Segundo a Defesa Civil, os termômetros podem chegar aos 34°C na capital.

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A previsão indica céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde.

A temperatura mínima registrada neste sábado foi de 18,3°C, enquanto a máxima estimada é de 34°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% no período da tarde.

A Defesa Civil chama a atenção para as temperaturas elevadas e o tempo seco.

Confira as mínimas registradas

A menor temperatura entre as regionais divulgadas foi registrada em Venda Nova, com 18,3°C às 6h15.

Na Região Oeste, os termômetros chegaram a 19,1°C às 5h, com sensação térmica de 16,9°C. Na Centro-Sul, a mínima foi de 19,3°C às 6h25.

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Na Pampulha, foram registrados 19,7°C às 6h, com sensação térmica de 20,9°C. Já no Barreiro, a mínima foi de 21,5°C às 5h55.