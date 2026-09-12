Corpo de homem desaparecido é localizado em precipício na Grande BH

O corpo de um homem que estava desaparecido desde essa sexta-feira (11/9) foi encontrado em um precipício de aproximadamente 300 metros de altura na Serra do Rola-Moça, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate no início da tarde deste sábado (12/9), em uma área de difícil acesso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os militares foram acionados no fim da manhã para atender à ocorrência no ponto conhecido como mirante do Morro dos Veados, na estrada que dá acesso à Casa Branca, distrito de Brumadinho. O chamado ocorreu depois que o irmão do homem desaparecido localizou o carro da vítima, que havia se acidentado no local.

Segundo a corporação, o familiar conseguiu chegar ao ponto indicado depois que a seguradora do veículo enviou a localização. Ao chegar à área, os militares utilizaram cordas para acessar o precipício e alcançar o corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A retirada da vítima foi realizada com o auxílio do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. O veículo, um Volkswagen Voyage, permanecerá no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.