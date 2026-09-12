Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

Corpo de homem desaparecido é localizado em precipício na Grande BH

Vítima estava em uma área de difícil acesso, com cerca de 300 metros de altura, em Ibirité. Irmão encontrou o veículo após receber localização da seguradora

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/09/2026 17:13

compartilhe

×
Irmão do homem desaparecido localizou o carro da vítima, que havia se acidentado no local
Irmão do homem desaparecido localizou o carro da vítima, que havia se acidentado no local crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O corpo de um homem que estava desaparecido desde essa sexta-feira (11/9) foi encontrado em um precipício de aproximadamente 300 metros de altura na Serra do Rola-Moça, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate no início da tarde deste sábado (12/9), em uma área de difícil acesso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os militares foram acionados no fim da manhã para atender à ocorrência no ponto conhecido como mirante do Morro dos Veados, na estrada que dá acesso à Casa Branca, distrito de Brumadinho. O chamado ocorreu depois que o irmão do homem desaparecido localizou o carro da vítima, que havia se acidentado no local. 

Leia Mais

Segundo a corporação, o familiar conseguiu chegar ao ponto indicado depois que a seguradora do veículo enviou a localização. Ao chegar à área, os militares utilizaram cordas para acessar o precipício e alcançar o corpo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A retirada da vítima foi realizada com o auxílio do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros. O veículo, um Volkswagen Voyage, permanecerá no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros grande-bh ibirite rola-moca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay