'Violência política', diz vereador que teve o carro incendiado na Grande BH

Izabella Caixeta e Alexandre Carneiro

Depois de ter o carro incendiado, o vereador Pedro Dornas (Avante), do município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (5/8). Ele afirmou ter sido "vítima de um atentado" e classificou o ato criminoso como "violência política". "Eu tenho convicção de que esse atentado foi motivado por razões políticas", declarou o parlamentar.

Durante a coletiva, o vereador declarou ainda que não tem inimigos e que suspeita que a motivação do incêndio tenha sido a própria atuação na Câmara Municipal. "Devido a um episódio específico, eu recebi algumas informações de que haveria uma movimentação de um certo grupo de pessoas que poderia incorrer em algum ato parecido com o que a gente vivenciou", afirmou.

No entanto, o parlamentar destacou que considera prudente aguardar o trabalho das autoridades policiais. "Ainda é muito cedo. A gente precisa aguardar a investigação da Polícia Civil", disse. Pedro Dornas acrescentou ainda que os policiais estiveram no local logo após o incêndio.

"As pessoas que eventualmente tiverem divergências políticas, elas precisam se lembrar e se recordar que a gente vive em um Estado Democrático de Direito, e isso presume respeito às leis e respeito às instituições, e nenhum mandato precisa ter medo, precisa ter receio pelos seus posicionamentos", disse também o vereador.

O fusca do vereador Pedro Dornas foi destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (5), na Vila Operária, em Nova Lima Divulgação/Bombeiros

Pedro Dornas afirmou ainda que não contabilizou os prejuízos, mas que o Fusca, ano 1976, tinha valor sentimental e ficou completamente destruído. "É um carro que a gente tem muita afetividade", pontuou. O parlamentar acrescentou ainda que o veículo era um símbolo do próprio mandato e já era utilizado para visitar os bairros do município.

Entenda o caso

O veículo foi incendiado na madrugada desta quarta-feira, em frente à casa do vereador, no Bairro Vila Operária, em Nova Lima. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), os militares encontraram o carro já em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio e assegurar a integridade física do proprietário e dos vizinhos. Não houve vítimas, apenas danos ao veículo.

À PM, o vereador disse que ouviu o barulho de pessoas correndo próximo à sua casa. Nas imagens de uma câmera de vigilância de uma residência próxima, os policiais viram um indivíduo usando capacete e carregando um galão de gasolina. Em seguida, o suspeito passa correndo na direção contrária, e é possível ver o clarão das chamas.

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Os militares foram até um posto de combustíveis próximo e confirmaram que dois homens, descritos como um mais forte e outro mais magro e alto, compraram a gasolina por volta de 0h30. Os suspeitos não foram identificados. O caso é investigado pela Polícia Civil sob a suspeita de incêndio criminoso.