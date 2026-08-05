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OPORTUNIDADE

Projeto abre inscrições para bolsas de estudo em 12 estados do país

Oportunidade do programa Somos Futuro é voltada para estudantes do 9º ano e inclui material, mentoria e reforço escolar; saiba quem pode participar

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
05/08/2026 17:45 - atualizado em 05/08/2026 18:03

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O programa Somos Futuro abriu as inscrições para 2027, e contempla estudantes de baixa renda
O programa Somos Futuro abriu as inscrições para 2027 e contempla estudantes de baixa renda crédito: Freepik

O programa Somos Futuro abriu as inscrições para 2027. O projeto oferecerá 222 bolsas de estudo para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O projeto abrange 58 municípios em 12 estados do país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site. 

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Os estudantes selecionados recebem, além das bolsas de estudo, materiais didáticos e paradidáticos, reforço escolar on-line e mentoria para o desenvolvimento de competências socioemocionais e planejamento de futuro e carreira. 

Para se inscreverem, os estudantes interessados devem estar matriculados no 9º ano do ensino fundamental II em escola pública em 2026, ter no máximo 15 anos completos neste ano, apresentar um bom desempenho acadêmico e possuir uma renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos.

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Guilherme Mélega, Presidente do Instituto Somos e CEO da Somos Educação, acredita que o Somos Futuro amplia o acesso ao ensino superior aos  estudantes da rede pública e proporciona oportunidades que, muitas vezes, estariam fora de seu alcance.

“O potencial de um jovem não deve ser limitado pelas circunstâncias em que ele vive [...] Investir na educação desses jovens é investir em transformação social e na formação de futuras lideranças que podem gerar impacto positivo em suas comunidades e em todo o país”, afirma.

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Desde a primeira edição, em 2017, já foram beneficiados 970 jovens de todas as regiões do Brasil, com taxa de aprovação em universidades públicas de 60%, segundo dados levantados pelo Instituto Somos, realizador do projeto.

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