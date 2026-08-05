Estudo, trabalho e família: conheça o novo perfil do universitário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A imagem do universitário como um jovem recém-saído do ensino médio já não representa a realidade do ensino superior. Dados da Pesquisa de Empregabilidade 2025 da Graduação EAD UniCesumar indicam a presença predominante de adultos que conciliam estudos com trabalho e família.

O levantamento mostra que 55% dos estudantes ativos têm entre 30 e 49 anos. A pesquisa detalha que 29% estão na faixa dos 30 aos 39 anos, enquanto 26% possuem de 40 a 49 anos. Entre os egressos, 53% também se encontram nessa faixa etária.

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Para Gustavo Pisano, gerente pedagógico da EAD UniCesumar, a mudança está ligada à ampliação do acesso ao ensino, à busca por qualificação e à flexibilidade do EAD. Ele afirma que o ensino superior deixou de ser uma etapa exclusiva da juventude para fazer parte de diferentes fases da vida.

Essa transformação se conecta ao conceito de educação ao longo da vida, ou lifelong learning. Em um mercado com novas ocupações e mudanças tecnológicas, voltar a estudar se torna uma estratégia para atualizar conhecimentos e desenvolver novas competências.

Trabalho, família e universidade na mesma rotina

Estudar é apenas uma das responsabilidades assumidas por esse público. Conforme o levantamento, 75% dos alunos ativos estão trabalhando. O índice sobe para 80% entre os que já se formaram.

A realidade familiar também dimensiona a rotina dos estudantes. Entre os participantes ativos, 85% convivem com ao menos um dependente em casa. Além disso, 66% contribuem com as despesas familiares ou são os únicos responsáveis pelo orçamento doméstico.

Pisano aponta que esse cenário exige que as instituições ofereçam modelos mais flexíveis, com metodologias ativas e apoio contínuo. "O desafio não se resume a garantir o ingresso, mas criar condições para que o aluno consiga permanecer no curso", explica.

Formação como caminho para novas oportunidades

Os objetivos profissionais dos estudantes ajudam a explicar a decisão de iniciar ou retomar uma graduação. Nos próximos 12 meses, os principais planos dos alunos ativos são:

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conquistar um emprego efetivo (15%);

buscar um aumento salarial ou promoção (14%);

mudar de emprego ou cargo (12%);

ingressar em pós-graduação, mestrado ou doutorado (10%).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.