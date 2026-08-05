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Ventos de até 60 km/h deixam cidades de Minas sob alerta até sábado (8/8)

Rajadas de vento podem atingir centenas de municípios mineiros até sábado, com risco de queda de galhos e outros transtornos

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
05/08/2026 14:04

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Inmet alerta para risco de vendaval em regiões de Minas
Inmet alerta para risco de vendaval em regiões de Minas crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Moradores de diferentes regiões de Minas Gerais devem ficar atentos aos ventos fortes previstos para os próximos dias. O alerta de vendaval já começou nesta quarta-feira (5/8), segue até sábado (8/8) e pode atingir centenas de municípios, com rajadas de até 60 km/h.

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Nesta quarta, o alerta vale para 50 municípios da Zona da Mata. Já na quinta (6/8), o número de cidades sob aviso sobe para 389, abrangendo também o Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na sexta-feira (7/8) e no sábado (8/8), o alerta continua para 168 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Leia Mais

Embora o risco seja considerado baixo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores durante as rajadas de vento. Por isso, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, já que existe risco de quedas e de descargas elétricas. O órgão não recomenda estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Em situações de emergência ou para obter mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Cidades sob alerta nesta quarta (5/8)

  • Além Paraíba
  • Antônio Prado de Minas
  • Argirita
  • Barão de Monte Alto
  • Belmiro Braga
  • Bicas
  • Caiana
  • Caparaó
  • Carangola
  • Cataguases
  • Chácara
  • Chiador
  • Descoberto
  • Divino
  • Dona Eusébia
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Guarará
  • Itamarati de Minas
  • Juiz de Fora
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Mar de Espanha
  • Maripá de Minas
  • Matias Barbosa
  • Miradouro
  • Miraí
  • Muriaé
  • Palma
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  • Recreio
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Rosário da Limeira
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • São Francisco do Glória
  • São João Nepomuceno
  • Senador Cortes
  • Simão Pereira
  • Tombos
  • Vieiras
  • Volta Grande

Cidades sob alerta nesta quinta (6/8)

  • Abre Campo
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aimorés
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
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  • Alto Jequitibá
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  • Baependi
  • Bambuí
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  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
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  • Bom Sucesso
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  • Cana Verde
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  • Carandaí
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  • Carmo da Cachoeira
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  • Carmo de Minas
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  • Cruzília
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  • Estrela do Sul
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  • Ewbank da Câmara
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  • Faria Lemos
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  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
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  • Guapé
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  • Itamonte
  • Itanhandu
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  • Itapecerica
  • Itaú de Minas
  • Itaverava
  • Itueta
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  • Itumirim
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  • Jeceaba
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  • Jesuânia
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  • Matias Barbosa
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Cidades sob alerta nessa sexta (7/8) e sábado (8/8)

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

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