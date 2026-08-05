Ventos de até 60 km/h deixam cidades de Minas sob alerta até sábado (8/8)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores de diferentes regiões de Minas Gerais devem ficar atentos aos ventos fortes previstos para os próximos dias. O alerta de vendaval já começou nesta quarta-feira (5/8), segue até sábado (8/8) e pode atingir centenas de municípios, com rajadas de até 60 km/h.

Nesta quarta, o alerta vale para 50 municípios da Zona da Mata. Já na quinta (6/8), o número de cidades sob aviso sobe para 389, abrangendo também o Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na sexta-feira (7/8) e no sábado (8/8), o alerta continua para 168 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Embora o risco seja considerado baixo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores durante as rajadas de vento. Por isso, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, já que existe risco de quedas e de descargas elétricas. O órgão não recomenda estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Em situações de emergência ou para obter mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Cidades sob alerta nesta quarta (5/8)

Além Paraíba

Antônio Prado de Minas

Argirita

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bicas

Caiana

Caparaó

Carangola

Cataguases

Chácara

Chiador

Descoberto

Divino

Dona Eusébia

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Faria Lemos

Guarará

Itamarati de Minas

Juiz de Fora

Laranjal

Leopoldina

Mar de Espanha

Maripá de Minas

Matias Barbosa

Miradouro

Miraí

Muriaé

Palma

Patrocínio do Muriaé

Pedra Dourada

Pequeri

Pirapetinga

Recreio

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santo Antônio do Aventureiro



São Francisco do Glória

São João Nepomuceno

Senador Cortes

Simão Pereira

Tombos

Vieiras

Volta Grande

Cidades sob alerta nesta quinta (6/8)

Abre Campo

Água Comprida

Aguanil

Aimorés

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Sucesso

Botelhos

Brás Pires

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cássia

Cataguases

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Centralina

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição de Ipanema

Conceição do Rio Verde

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Cruzília

Cuparaque

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divino

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Doresópolis

Durandé

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estrela Dalva

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Fama

Faria Lemos

Fervedouro

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibituruna

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itaú de Minas

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa Dourada

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martins Soares

Matias Barbosa

Matipó

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Muriaé

Mutum

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Pains

Paiva

Palma

Paraguaçu

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Pimenta

Pirajuba

Piranga

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pocrane

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Queluzito

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Espera

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Itueto

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Urucânia

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Cidades sob alerta nessa sexta (7/8) e sábado (8/8)

Água Comprida

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Capetinga

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Liberdade

Limeira do Oeste

Luminárias

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nova Resende

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Rio Preto

Sacramento

Santana da Vargem

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Uberaba

União de Minas

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos