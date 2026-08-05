Ventos de até 60 km/h deixam cidades de Minas sob alerta até sábado (8/8)
Rajadas de vento podem atingir centenas de municípios mineiros até sábado, com risco de queda de galhos e outros transtornos
compartilheSIGA
Moradores de diferentes regiões de Minas Gerais devem ficar atentos aos ventos fortes previstos para os próximos dias. O alerta de vendaval já começou nesta quarta-feira (5/8), segue até sábado (8/8) e pode atingir centenas de municípios, com rajadas de até 60 km/h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nesta quarta, o alerta vale para 50 municípios da Zona da Mata. Já na quinta (6/8), o número de cidades sob aviso sobe para 389, abrangendo também o Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Vale do Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Na sexta-feira (7/8) e no sábado (8/8), o alerta continua para 168 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.
Leia Mais
Embora o risco seja considerado baixo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de queda de galhos de árvores durante as rajadas de vento. Por isso, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, já que existe risco de quedas e de descargas elétricas. O órgão não recomenda estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
Em situações de emergência ou para obter mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cidades sob alerta nesta quarta (5/8)
- Além Paraíba
- Antônio Prado de Minas
- Argirita
- Barão de Monte Alto
- Belmiro Braga
- Bicas
- Caiana
- Caparaó
- Carangola
- Cataguases
- Chácara
- Chiador
- Descoberto
- Divino
- Dona Eusébia
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Guarará
- Itamarati de Minas
- Juiz de Fora
- Laranjal
- Leopoldina
- Mar de Espanha
- Maripá de Minas
- Matias Barbosa
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Palma
- Patrocínio do Muriaé
- Pedra Dourada
- Pequeri
- Pirapetinga
- Recreio
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santo Antônio do Aventureiro
- São Francisco do Glória
- São João Nepomuceno
- Senador Cortes
- Simão Pereira
- Tombos
- Vieiras
- Volta Grande
Cidades sob alerta nesta quinta (6/8)
- Abre Campo
- Água Comprida
- Aguanil
- Aimorés
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Sucesso
- Botelhos
- Brás Pires
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Cláudio
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Rio Verde
- Congonhal
- Congonhas
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Cruzília
- Cuparaque
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Divinésia
- Divino
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Durandé
- Elói Mendes
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estrela Dalva
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Fama
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibituruna
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itaú de Minas
- Itaverava
- Itueta
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jeceaba
- Jequeri
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Martins Soares
- Matias Barbosa
- Matipó
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Pains
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Pimenta
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pocrane
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Queluzito
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Espera
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santa Margarida
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Simonésia
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Teixeiras
- Tiradentes
- Tocantins
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Urucânia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
Cidades sob alerta nessa sexta (7/8) e sábado (8/8)
- Água Comprida
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Caxambu
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Liberdade
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Rio Preto
- Sacramento
- Santana da Vargem
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Uberaba
- União de Minas
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos