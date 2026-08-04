Vídeo: policial civil atira em caixa de som e é espancado por populares
Investigador e o filho ficaram feridos em confusão durante um evento em zona rural no interior de MInas
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Um policial civil de 52 anos foi espancado por populares ao atirar contra uma caixa de som automotivo durante um evento na zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas. O caso aconteceu nesse domingo (2/8).
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Segundo as informações iniciais, o investigador se incomodou com o volume do som de um veículo e foi até o local acompanhado do filho. Em seguida, efetuou um disparo contra a caixa de som pertencente a um homem de 29 anos.
Após o tiro, o proprietário do equipamento e outras pessoas que estavam no evento conseguiram conter o policial civil. Durante a confusão, a arma do investigador caiu no chão e acabou sendo levada.
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Desarmado, populares começaram as agressões. O policial sofreu lesões nas costas e em uma das pernas. Já o filho dele teve ferimentos no rosto e na perna. Ambos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Montes Claros.
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Em razão dos ferimentos, o investigador não tinha condições de prestar depoimento aos policiais militares sobre o ocorrido. A Polícia Militar e a Polícia Civil realizam buscas para localizar os envolvidos nas agressões e recuperar a arma subtraída durante a confusão.
A Polícia Civil informou que todas as circunstâncias da ocorrência estão sendo devidamente apuradas. "No âmbito da investigação criminal, a Delegacia Regional em Montes Claros realiza diligências para o completo esclarecimento dos fatos.
Paralelamente, a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Núcleo Correcional do 11º Departamento de Polícia Civil, apura os fatos relacionados à atuação do policial civil envolvido, adotando as providências cabíveis no âmbito administrativo", afirma nota.
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A PC reforça que as apurações seguem em andamento e que outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, à medida que o avanço das buscas.