Vídeo: policial civil atira em caixa de som e é espancado por populares

Um policial civil de 52 anos foi espancado por populares ao atirar contra uma caixa de som automotivo durante um evento na zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas. O caso aconteceu nesse domingo (2/8).

Segundo as informações iniciais, o investigador se incomodou com o volume do som de um veículo e foi até o local acompanhado do filho. Em seguida, efetuou um disparo contra a caixa de som pertencente a um homem de 29 anos.

Após o tiro, o proprietário do equipamento e outras pessoas que estavam no evento conseguiram conter o policial civil. Durante a confusão, a arma do investigador caiu no chão e acabou sendo levada.

Desarmado, populares começaram as agressões. O policial sofreu lesões nas costas e em uma das pernas. Já o filho dele teve ferimentos no rosto e na perna. Ambos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Montes Claros.

Em razão dos ferimentos, o investigador não tinha condições de prestar depoimento aos policiais militares sobre o ocorrido. A Polícia Militar e a Polícia Civil realizam buscas para localizar os envolvidos nas agressões e recuperar a arma subtraída durante a confusão.

A Polícia Civil informou que todas as circunstâncias da ocorrência estão sendo devidamente apuradas. "No âmbito da investigação criminal, a Delegacia Regional em Montes Claros realiza diligências para o completo esclarecimento dos fatos.

Paralelamente, a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Núcleo Correcional do 11º Departamento de Polícia Civil, apura os fatos relacionados à atuação do policial civil envolvido, adotando as providências cabíveis no âmbito administrativo", afirma nota.

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A PC reforça que as apurações seguem em andamento e que outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, à medida que o avanço das buscas.