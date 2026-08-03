Vídeo: idoso morre ao ser atropelado por ônibus em Ribeirão das Neves
Vítima foi atingida no Centro da cidade e morreu no local. Polícia Civil vai investigar o caso
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Um idoso de 78 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus na manhã desta segunda-feira (3/8), no Centro de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h, na Rua Ari Teixeira da Costa. O ônibus era da linha municipal, mas ainda não foi identificado. O homem era natural de Santa Cruz do Escalvado (MG).
De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus atropelou a vítima e deixou o local sem prestar socorro. Conforme avaliação dos bombeiros, o ônibus passou com uma das rodas sobre uma das pernas do idoso, ocasionando possível fratura de pelve. Pelas imagens, o local do acidente aparenta ser um ponto de ônibus.
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Quando os bombeiros chegaram, o idoso já estava sem sinais de vida. Pouco depois, uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.
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A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as circunstâncias do atropelamento, além de identificar o veículo e o motorista envolvidos.
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A Prefeitura de Ribeirão das Neves foi procurada pela reportagem, mas não havia respondido até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso a administração se manifeste.