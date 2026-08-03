Volta às aulas terá fiscalização e ações no trânsito em BH; confira

A Prefeitura de Belo Horizonte inicia nesta segunda-feira (3/8) a Operação Volta às Aulas, com ações de monitoramento, fiscalização e educação para o trânsito em escolas da capital.

Agentes da BHTrans, da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e da Guarda Civil Municipal atuarão na organização do trânsito, na travessia de pedestres e na orientação sobre o transporte escolar. O objetivo é garantir a segurança de alunos, pais e da comunidade escolar, além de melhorar a fluidez do trânsito e evitar irregularidades que prejudiquem o acesso às unidades de ensino.

As atividades serão realizadas ao longo da semana em escolas municipais, estaduais e particulares de todas as regionais de Belo Horizonte.

A equipe do BHTrans Educa também promoverá ações educativas com estudantes, responsáveis e motoristas. A iniciativa contará com a participação dos novos bonecos que representam agentes da BHTrans, além da distribuição de folhetos com orientações sobre segurança no trânsito e o uso correto dos patinetes elétricos, que são permitidos apenas para adultos.

Orientações para quem vai às escolas

Reduzir a velocidade nas proximidades das escolas;

Não parar ou estacionar em fila dupla nem sobre a faixa de pedestres;

Desembarcar as crianças sempre pelo lado da calçada;

Não estacionar em esquinas, portas de garagem, pontos de ônibus ou vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência;

Utilizar sempre a faixa de pedestres para atravessar a rua;

Deixar o material escolar preparado para agilizar o desembarque.

Cuidados no trânsito

A prefeitura também reforça que os motoristas devem evitar o uso do celular ao volante e utilizar corretamente o cinto de segurança.

No transporte de crianças, a orientação é seguir as normas do Código de Trânsito Brasileiro: menores de 10 anos devem viajar no banco traseiro, utilizando bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação, conforme a idade.

Transporte escolar

A administração municipal destaca que uma van do transporte escolar com 12 crianças pode representar até 11 veículos particulares a menos próximo às escolas. Isso alivia o trânsito, principalmente nos horários de pico. Além disso, eles orientam os pais a verificarem se o motorista possui o Registro de Condutor e se o veículo conta com a Autorização de Tráfego emitidos pela Sumob.

Também é recomendado confirmar a presença de acompanhante quando exigido por lei, exigir contrato de prestação do serviço, verificar a existência de cadeirinhas para crianças de até quatro anos e conferir se os cintos de segurança estão em boas condições de uso.

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Casos de irregularidades podem ser denunciados pelo telefone 156 ou pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte.