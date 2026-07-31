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Micro-ônibus cai em ribanceira e deixa feridos de time de futebol

Equipe juvenil de Contagem retornava de um torneio em Pains quando o veículo caiu em uma ribanceira

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AC
Arthur Colpa*
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Repórter
31/07/2026 14:52 - atualizado em 31/07/2026 15:01

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Micro-ônibus capotou e caiu em ribanceira na Zona Rural de Formiga, Região Central de Minas Gerais
Micro-ônibus capotou e caiu em ribanceira na Zona Rural de Formiga, Região Central de Minas Gerais crédito: Divulgação/CBMMG

Um micro-ônibus que levava um time de futebol de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), capotou e caiu numa ribanceira na última quinta-feira (23/7), por volta das 23h30. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu na zona rural de Formiga, Região Centro-Oeste de Minas.

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No momento do acidente, a equipe retornava de um campeonato de futebol em Pains, Centro-Oeste de Minas Gerais, e se deslocava para uma residência alugada às margens da Represa de Furnas, onde passaria a noite.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado logo após o tombamento do veículo. Ao chegar ao local, os militares se depararam com a maior parte do grupo já fora do veículo, com lesões leves.

No entanto, quatro pessoas tiveram de ser retiradas de dentro do veículo pelos bombeiros. Segundo o CBMMG, os resgatados não estavam presos às ferragens, mas não conseguiram sair sozinhos. Após o resgate, as vítimas receberam os primeiros atendimentos médicos do lado de fora do veículo.

Momento em que os bombeiros retiram as vítimas de dentro do veículo
Momento em que os bombeiros retiram as vítimas de dentro do veículo Divulgação/CBMMG

Entre os feridos, dois foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também estava no local. Os outros três foram encaminhados ao serviço hospitalar pelos bombeiros. Entre eles uma adolescente de 16 anos, uma mulher de 47 anos e o condutor do veículo, de 56 anos. Apesar do susto, os feridos passam bem.

Os demais adolescentes que não apresentaram contusões aparentes ou queixa de dores permaneceram no local, amparados por um responsável legal do grupo, além de uma guarnição da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

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