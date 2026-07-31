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JUSTIÇA MINEIRA

Homem é condenado a 1 ano de prisão por beijar ex-namorada à força

Agressor segurou vítima pelo braço e a beijou na boca contra sua vontade; caso ocorreu em Ubá, na Zona da Mata; condenação se deu por importunação sexual

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
31/07/2026 12:48 - atualizado em 31/07/2026 12:55

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Ministério Público se manifestou contra recurso do réu
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) se manifestou contra recurso do réu, cuja defesa afirmou que não houve intenção sexual no ato, mas impulso de ciúmes e possessividade; juiz que acompanhou o caso manteve a sentença crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem que segurou e beijou a ex-namorada à força foi condenado em primeira instância por importunação sexual. O caso ocorreu em Ubá, na Zona da Mata, em março de 2024. A decisão foi tomada por unanimidade entre os magistrados que acompanhavam o caso. O agressor cumprirá pena de um ano de reclusão e terá que pagar ainda R$ 1,5 mil à vítima por danos morais.

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Segundo o processo, o agressor teria visto a ex-namorada conversando com outro homem, nos arredores de uma casa de shows da cidade, quando enviou mensagens com ameaças à mulher. Na saída do evento, abordou a ex-companheira com violência, segurando-a pelo braço e forçando um beijo. A vítima conseguiu empurrar o homem, enquanto uma pessoa que testemunhou o ocorrido acionou a polícia.

A defesa do réu recorreu a acusação, pedindo pela absolvição do homem ao alegar que não houve intenção sexual no ato, mas um impulso de ciúmes e possessividade, o que não tornaria a conduta criminosa. Em juízo, o agressor ainda mudou a versão inicial e afirmou ter dado apenas um "selinho" na mulher.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi contra o recurso, afirmando que a palavra da vítima de um crime sexual seria prova fundamental e que o beijo forçado violava a dignidade da mulher.

O juiz que acompanhou o caso, Haroldo Toscano, manteve a sentença e destacou que o beijo à força seria um ato libidinoso que caracteriza o crime de importunação. O magistrado ainda explicou que, em caso de violência doméstica contra mulher, o dano moral é considerado presumido, não sendo preciso provas extras do sofrimento, bastando a comprovação da agressão.

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 * Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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