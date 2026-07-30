Seis detentos fogem de presídio em MG; saiba quem são
Policiais penais identificaram que o cadeado de uma das celas havia sido rompido
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Seis detentos fugiram do Presídio de Passos, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (30/7). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), todas as medidas administrativas foram tomadas pela direção da unidade prisional.
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De acordo com a secretaria, policiais penais identificaram que o cadeado de uma das celas havia sido rompido e, durante a conferência, constataram a fuga dos internos.
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Em nota, a Sejusp afirmou que as circunstâncias da ocorrência serão alvo de apuração rigorosa por parte do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).
"As forças de segurança seguem em diligências ininterruptas para a recaptura dos fugitivos. Qualquer informação que possa contribuir para a recaptura pode ser repassada, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia Unificado 181 ou pelo canal de denúncias online DDU Web. A ligação é gratuita", comunicou a pasta.
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Os fugitivos são:
- Diogo Henrique da Cruz Fabiano, de 23 anos, admitido na unidade em 19/12/2025; tem quatro passagens pelo sistema, desde 2022.
- Júlio Arnaldo Toledo, de 23 anos, admitido na unidade em 28/02/2025; tem cinco passagens pelo sistema prisional, desde 2022.
- Leonardo Willians Silva Pereira, de 26 anos, admitido na unidade em 16/09/2025; tem cinco passagens pelo sistema prisional, desde 2017.
- Marcos Tulio Cruz Fabiano, de 28 anos, admitido na unidade em 09/08/2024; tem cinco passagens pelo sistema prisional, desde 2017.
- Matheus Loiola Divino, de 22 anos, admitido na unidade em 04/04/2025; tem passagens pelo sistema prisional, desde 2023.
- Wagner Santos de Lima, de 42 anos, admitido na unidade em 29/12/2024; tem quatro passagens pelo sistema prisional, desde 2017.