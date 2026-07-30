Seis detentos fogem de presídio em MG; saiba quem são

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Seis detentos fugiram do Presídio de Passos, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (30/7). Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), todas as medidas administrativas foram tomadas pela direção da unidade prisional.

De acordo com a secretaria, policiais penais identificaram que o cadeado de uma das celas havia sido rompido e, durante a conferência, constataram a fuga dos internos.

Em nota, a Sejusp afirmou que as circunstâncias da ocorrência serão alvo de apuração rigorosa por parte do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).

"As forças de segurança seguem em diligências ininterruptas para a recaptura dos fugitivos. Qualquer informação que possa contribuir para a recaptura pode ser repassada, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia Unificado 181 ou pelo canal de denúncias online DDU Web. A ligação é gratuita", comunicou a pasta.

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Os fugitivos são: