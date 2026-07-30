Vídeo: discussão de relacionamento entre 4 acaba em pancadaria e prisão

Um homem de 24 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (29/7) após supostamente agredir uma mulher e outro homem em um apartamento no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, quatro jovens estariam no imóvel e mantinham um relacionamento não-monogâmico. A movimentação chamou a atenção de um vizinho que, ao trocar xingamentos com o suspeito, agrediu o jovem com um cano de metal.

Segundo uma das mulheres envolvidas, que pediu para não ter a identidade revelada, ela, a outra mulher e um homem se reuniram com o jovem de 24 anos para resolver um desentendimento que se iniciou em um grupo de WhatsApp, motivado por ciúmes dentro do relacionamento. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirma ainda que havia a intenção do término de namoro por duas das pessoas que faziam parte da relação.

De acordo com uma das vítimas, o homem teria se alterado após uma discussão e supostamente agredido o outro homem que fazia parte do relacionamento. Ao tentar apartar a confusão, uma das mulheres segurou o suposto agressor no apartamento, enquanto a outra, que relatou à PM ter sido atingida no momento da discussão, desceu com o outro rapaz para o pátio do prédio.

Quando os ânimos estavam aparentemente mais calmos, o casal que ficou no apartamento desceu para a entrada do condomínio, mas o jovem de 24 anos voltou a avançar em direção ao outro homem e teve que ser contido novamente.

Um vizinho presenciou os gritos e decidiu intervir, quando recebeu ameaças do suspeito, que já estava sendo contido por uma das mulheres. Com xingamentos de ambos os lados, o morador utilizou um cano de metal para agredir o suspeito, como mostra o vídeo.

Após o fato, o jovem de 24 anos tentou fugir do local, chegando a danificar duas portas do condomínio, mas foi contido por outros moradores.

Segundo a PM, um cabo de aço teria sido usado pelo vizinho para bater no suspeito de agredir uma das mulheres Reprodução/redes sociais

Uma das mulheres que fazia parte da relação e é vista contendo o homem no vídeo, alegou que não houve tentativa de agressão contra as duas mulheres e afirmou que o jovem de 24 anos teria, sim, atacado o outro homem. Ela disse ainda que o suspeito tem diagnóstico de depressão e faz uso de remédios controlados.

A PMMG foi acionada e encontrou o homem com comportamento agressivo e exaltado. No momento da prisão, o suspeito ainda desferiu chutes na viatura. Os militares suspeitam que o homem teria feito uso de entorpecentes.

Devido às lesões causadas pelo cano de aço, o suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste para atendimento médico. Após a consulta, a PMMG o conduziu à delegacia.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que apura as denúncias feitas por uma das vítimas e que formalizou o pedido de medida protetiva de urgência contra o suspeito. A identidade do homem não foi divulgada.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro