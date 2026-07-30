Bairros de três regiões de BH terão ruas com sentido alterado; veja quais

Quem transita por bairros das regiões Noroeste, Norte e Barreiro, em Belo Horizonte, precisará ficar atento às mudanças no trânsito nas próximas semanas. A BHTrans vai alterar o sentido de circulação de quatro ruas localizadas nos bairros Alto Caiçaras, Planalto, Bom Sucesso e Lindéia.

As alterações foram oficializadas por meio da Portaria BHTrans nº 052/2026, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (30/7).

As mudanças são resultado de estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias.

As alterações ocorrerão em datas diferentes:

Alto Caiçaras – Região Noroeste

A partir de 13 de agosto, a Rua Antônio Henrique Alves deixará de ser mão dupla e passará a operar em mão única direcional no trecho entre a Rua Casuarina e a Rua Rita Ferreira, no sentido da Rua Rita Ferreira.

Planalto – Região Norte

A partir de 18 de agosto, a Rua São Tomás passará a operar em mão única direcional no trecho entre a Rua dos Beneditinos e a Rua dos Vicentinos, substituindo o atual sistema de mão dupla.

Bom Sucesso – Barreiro

A partir de 1º de setembro, será alterado o sentido da Rua G, que deixará de ser mão dupla no trecho entre a Rua Doutor Cristiano Rezende e a Rua Marselhesa, passando a operar em mão única direcional.

Lindéia – Barreiro

Já em 3 de setembro, a Rua Professor José Maurício também passará a ter mão única direcional no trecho entre o nº 453 da própria via e a Rua das Petúnias. Atualmente, o trecho funciona em mão dupla.

Mudanças

De acordo com a portaria, as mudanças fazem parte das medidas adotadas pela BHTrans para reorganizar a circulação viária na capital. A expectativa é que a nova configuração das vias contribua para aumentar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de proporcionar maior fluidez ao trânsito.

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A BHTrans deverá implantar a sinalização necessária antes da entrada em vigor de cada alteração para orientar os condutores sobre os novos sentidos de circulação.