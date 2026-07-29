Mineira de 22 anos se forma em Harvard com honraria e prêmio inédito

A trajetória escolar de Sofia Santos de Oliveira começou a mudar quando, aos 14 anos, decidiu participar do processo seletivo do Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart). Na época, a jovem, hoje com 22 anos, cursava o 9º ano em uma escola municipal de Belo Horizonte.

Incentivada por uma divulgação na escola e acompanhada de uma amiga, ela buscava uma oportunidade para migrar para o ensino particular de excelência.

O caminho, porém, esteve longe de ser fácil. O processo seletivo do instituto durou meses e exigiu um esforço intenso para uma jovem de apenas 14 anos, que enfrentou maratona de exames e entrevistas até conquistar a aprovação para ingressar no Colégio Santo Antônio, em BH, em 2019.

Ao entrar no ensino médio, Sofia percebeu que o sonho de estudar no exterior era viável, mas cobraria um preço alto pela dedicação. A rotina diária se desdobrava entre as aulas regulares, o aprendizado intensivo do inglês, a preparação para os exames internacionais e o desenvolvimento de projetos acadêmicos paralelos. Parte desse período ocorreu durante a pandemia, o que reduziu o tempo de deslocamento, mas não amenizou o sacrifício constante.

O esforço abriu as portas de Harvard, onde o desafio de reconstruir a vida em outro país, dominar um novo idioma e lidar com a distância da família se transformou em uma experiência marcante não só para ela, mas para todos da casa.

Dupla graduação, aulas para americanos e tese inédita

Em Harvard, Sofia cumpriu uma trajetória acadêmica de destaque. Concluiu uma dupla graduação — em Ciência Política (com foco em Políticas Públicas) e Economia —, além de um curso secundário em Educação. Dentro do curso de Ciências Políticas se formou como "magna cum laude" (as mais altas honras), considerando as notas gerais em todas as aulas, ficou nos 10% melhores da turma.

Durante um ano e meio, a mineira atuou como assistente de ensino para turmas de 18 a 20 alunos por semestre em uma das maiores disciplinas da faculdade, ministrando aulas de micro e macroeconomia.

Sua atuação culminou em um trabalho de conclusão de curso inovador sobre a desinformação política no Brasil e seus impactos nas relações sociais e cotidianas entre as pessoas. Ao propor uma nova teoria sobre o tema, Sofia conquistou duas das maiores honrarias acadêmicas da universidade.

A primeira honraria foi o Hoopes Prize, prêmio de excelência concedido anualmente a cerca de 70 estudantes de toda a graduação. De acordo com a jovem, sua tese está exposta na biblioteca e arquivada permanentemente em Harvard. A segunda, o Kenneth Maxwell Thesis Prize, concedido anualmente a apenas um estudante pela melhor tese sobre o Brasil.

O orgulho da família e o apoio incondicional

Outro capítulo marcante dessa jornada foi a presença de seus pais na cerimônia de formatura nos Estados Unidos. Filha de um vigilante e de uma acompanhante de inclusão, ela viu os pais entrarem em um avião e fazerem uma viagem internacional pela primeira vez para acompanhá-la no momento da entrega dos prêmios e da colação de grau.

Segundo Sofia, o respaldo emocional dos pais foi fundamental desde o início. Eles garantiram que ela se concentrasse nos estudos, sem exigir que a jovem trabalhasse ou se sobrecarregasse com tarefas domésticas, e apoiaram integralmente a decisão de mudar para o exterior.

"O apoio realmente acaba sendo a coisa mais significativa que os pais podem fazer, principalmente quando eles não conseguem dar um apoio financeiro", reflete Sofia.

Família de Sofia, peça fundamental de sua formação. Arquivo pessoal/Divulgação

Atualmente, Sofia reside em Nova York e trabalha no setor de consultoria empresarial. Seus planos de médio e longo prazo envolvem migrar para a consultoria voltada a governos, ONGs, projetos educacionais e combate às desigualdades sociais, mantendo vivos os propósitos que orientam sua jornada desde os tempos de escola pública.

Tradição e excelência no topo da educação mundial

Fundada em 1636 na cidade de Cambridge, Massachusetts, a Universidade de Harvard é a instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos e figura consistentemente no topo do ranking das melhores universidades do mundo.

Reconhecida globalmente pela sua excelência acadêmica e rigor científico, a universidade já formou chefes de Estado, líderes mundiais, dezenas de prêmios Nobel e detentores do prêmio Pulitzer. Estudar em um campus desse calibre torna a trajetória de Sofia Oliveira, com sua dupla graduação e distinções acadêmicas máximas, ainda mais emblemática.

A universidade recorrentemente aprova e assiste estudantes brasileiros em sua formação. Além de Sofia, a gaúcha Mariana Rodrigues Chaves, de 18 anos, conquistou uma vaga com bolsa integral para estudar em Harvard. Casos como esses servem como combustível para os jovens estudantes que um dia sonham na oportunidade de formação internacional.

Saiba mais sobre o projeto e as inscrições

A história de formação de Sofia começou a ser desenhada quando ela cruzou o caminho do Ismart, uma organização sem fins lucrativos que há 26 anos identifica e desenvolve jovens talentos de baixa renda e alto desempenho acadêmico. Ao ingressar no programa presencial, conquistou uma bolsa de estudos integral no tradicional Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, dando o primeiro passo rumo à sua trajetória internacional.

Para os estudantes mineiros que também sonham alto, a oportunidade de seguir os passos de Sofia está aberta.

Somente para a cidade de Belo Horizonte, o prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2027 foi prorrogado e vai até o dia 31 de julho.

Podem se candidatar alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública e residentes na capital mineira. O processo seletivo é inteiramente gratuito e seleciona jovens talentos para o programa presencial do instituto.

Os aprovados conquistam bolsas de estudo 100% integrais em colégios particulares de excelência na cidade, como o Colégio Bernoulli, Colégio Santo Antônio e o Colégio Magnum. Além da mensalidade escolar, a jornada completa oferecida pelo Ismart inclui suporte financeiro, material didático, uniforme, acompanhamento individualizado e cursos complementares de inglês e tecnologia. Os estudantes contam ainda com uma preparação exclusiva para vestibulares e para candidaturas em universidades no exterior.

Os interessados às vagas em Belo Horizonte devem fazer a inscrição gratuitamente até esta sexta-feira, dia 31 de julho, pelo site oficial da instituição, www.ismart.org.br.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima