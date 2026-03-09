Estudante brasileira de 18 anos conquista bolsa integral em Harvard

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A estudante gaúcha Mariana Rodrigues Chaves, de 18 anos, conquistou uma vaga com bolsa integral na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, considerada uma das instituições mais prestigiadas do mundo. Natural de Santiago e criada em Santa Maria, ambas cidades no Rio Grande do Sul, a jovem se preparou desde o ensino fundamental para o feito. Ela vai cursar a graduação em Governo com concentração em Economia.

“A escola pública me ensinou a conviver com a diversidade, a respeitar diferentes realidades e a acreditar que eu podia ir além. Esses valores moldaram quem eu sou e me trouxeram até aqui”, afirmou a jovem ao site do governo do Rio Grande do Sul. Ela foi aluna de escolas municipais e estaduais antes de ingressar no Colégio Militar de Santa Maria, onde estudou entre 2019 e 2025.

A vontade de estudar nos Estados Unidos veio depois que ela conheceu a história de outra estudante gaúcha que havia sido aceita na mesma universidade. “Desde o oitavo ano eu sabia que queria algo diferente, algo internacional, e durante todo esse tempo fui construindo esse caminho, sempre acreditando que era possível”, relembrou.

O processo seletivo incluiu análise de histórico escolar, redações pessoais, cartas de recomendação, entrevistas e atividades extracurriculares. A lista de atividades inclui simulações da ONU, voluntariado, participação em pesquisa acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria e mentoria.

“A educação me mostrou que aprender não é só conteúdo. É desenvolver habilidades como comunicação, negociação e empatia. Isso muda a forma como a gente se posiciona no mundo”, afirmou.

Quando recebeu o resultado, em dezembro, a emoção foi imediata. Em vídeo nas redes sociais, ela aparece chorando, comemorando com a família.

A bolsa integral concedida por Harvard cobre todos os custos da graduação, incluindo moradia no campus em Boston, alimentação, transporte e seguro-saúde durante os quatro anos do curso. Mesmo que a lista oficial dos estudantes ainda não tenha sido divulgada, a universidade confirmou que a jovem faz faz parte do grupo de brasileiros aceitos na turma do Harvard College de 2030.

Planos para o futuro

O objetivo da estudante é voltar ao Brasil após a graduação e trabalhar com políticas públicas e desenvolvimento social. “Eu quero voltar. Quero aplicar o que aprender para impactar a vida das pessoas. Esse desejo nasceu na escola, nas experiências que tive com voluntariado e com a minha comunidade”, sonha.

Mariana também pretende ajudar outros estudantes brasileiros a conhecerem oportunidades acadêmicas internacionais.

