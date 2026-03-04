IA na educação: uso por jovens dobra e escolas buscam orientação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A inteligência artificial generativa, popularizada por ferramentas como o ChatGPT, está cada vez mais presente na rotina dos estudantes. A tecnologia, que antes era vista com desconfiança, agora se consolida como um recurso de apoio nos estudos, mas também acende um importante debate sobre ética e os limites de seu uso no ambiente acadêmico.

Uso entre adolescentes dobra em um ano

Uma nova pesquisa do Pew Research Center, realizada com 1.391 adolescentes americanos entre setembro e outubro de 2024, revela um salto significativo no uso da IA para fins escolares. De acordo com o levantamento, 26% dos jovens entre 13 e 17 anos já utilizaram o ChatGPT para auxiliar em suas tarefas, o dobro dos 13% registrados em 2023. A familiaridade com a ferramenta também cresceu: 79% dos adolescentes agora sabem o que é o ChatGPT, em comparação com 67% no ano anterior.

Leia Mais

O dilema ético: ajuda ou plágio?

A principal discussão em torno da IA na educação gira em torno de como ela é utilizada. A pesquisa mostra que os próprios estudantes têm uma percepção clara sobre os limites éticos. Enquanto a maioria (54%) considera aceitável usar a IA para pesquisar novos tópicos ou gerar ideias, a aprovação cai drasticamente quando se trata de escrever uma redação inteira — apenas 18% veem essa prática como aceitável. Além disso, 42% dos jovens consideram inaceitável usar a ferramenta para redigir trabalhos completos, indicando uma preocupação com a originalidade e o aprendizado.

Preocupação e entusiasmo caminham juntos

A percepção dos jovens sobre o impacto da IA é ambivalente. Embora muitos vejam o potencial da tecnologia para otimizar o tempo e facilitar o acesso à informação, existe também uma preocupação crescente sobre a dependência excessiva da ferramenta, a perda do desenvolvimento do pensamento crítico e a veracidade das informações geradas. Esse sentimento misto reflete a complexidade de integrar uma tecnologia tão poderosa no processo de aprendizagem.

Escolas correm para criar diretrizes

Diante desse cenário, instituições de ensino em todo o mundo buscam formas de se adaptar. A proibição total, adotada inicialmente por algumas escolas, tem dado lugar a uma abordagem mais equilibrada, focada em educar os alunos sobre o uso responsável da IA. O desafio é criar diretrizes claras que incentivem o uso da tecnologia como uma ferramenta de apoio, sem comprometer a integridade acadêmica e o desenvolvimento intelectual dos estudantes.

O futuro da IA na sala de aula

A tendência é que a inteligência artificial se torne cada vez mais integrada ao ambiente educacional. Já existem plataformas educacionais brasileiras que utilizam a IA para oferecer tutoria personalizada, adaptando o conteúdo ao ritmo de cada aluno e ajudando professores a identificar dificuldades de aprendizagem. A chave, segundo especialistas, não é proibir, mas sim orientar, transformando a IA em uma aliada do processo educativo e preparando os jovens para um futuro onde a colaboração com a tecnologia será fundamental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Este artigo foi parcialmente gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.