Como incentivar a linguagem e a leitura nos seus filhos?

O avanço da tecnologia e o acesso às telas criam uma preocupação sobre o desenvolvimento da linguagem infantil, tendo em vista que o acesso à informação passiva pode limitar o vocabulário e a capacidade de construir narrativas. Pequenos hábitos na rotina familiar podem estimular a comunicação em casa, funcionando de forma simples.

Essas práticas, além de fortalecer os laços afetivos, criam uma base para o futuro acadêmico e social das crianças. Cultivar um ambiente rico em palavras e histórias é um investimento direto na criatividade e no pensamento crítico dos pequenos.

Leia Mais

Como estimular a linguagem e a leitura

1. Transforme conversas em histórias

Vá além das perguntas fechadas como “a escola foi boa?”, incentivando a criança a contar o dia com detalhes, fazendo perguntas abertas: “o que de mais engraçado aconteceu hoje?” ou “se você pudesse mudar algo no seu dia, o que seria?”. Essa técnica estimula a organização do pensamento e a criação de narrativas com começo, meio e fim.

2. Narre as atividades do cotidiano

Enquanto prepara o jantar ou arruma a casa, descreva o que está fazendo, usando frases como “agora vou pegar a cebola para cortar em pedaços pequenos” ou “estou dobrando a sua camiseta azul”, que expõem a criança a um vocabulário variado e contextualizado. Ela aprende novas palavras e entende como se aplicam em situações reais, de forma natural.

3. Crie um ambiente de leitura acessível

Deixe livros, gibis e revistas ao alcance das crianças, em prateleiras baixas ou cestos no chão. Essas pequenas ações convidam à leitura, fazendo com que o ato de ler seja visto como atividade prazerosa, e não uma obrigação. Ver os pais lendo também é um bom estímulo, pois as crianças aprendem muito pelo exemplo.

4. Faça da leitura em voz alta um momento interativo

Ler para uma criança de maneira interativa é uma boa forma de incentivar essas trocas. Pause a história e pergunte o que ela acha que vai acontecer, aponte para as figuras, imite as vozes dos personagens e converse sobre os sentimentos deles. Isso transforma a leitura passiva em uma experiência ativa e envolvente.

5. Equilibre o tempo de telas com atividades criativas

O uso de telas não precisa ser eliminado, mas pode ser ressignificado por meio de jogos e aplicativos que incentivem a criatividade ou a resolução de problemas em vez do consumo passivo de vídeos. Limitar o tempo de tela também abre espaço para outras atividades, como brincadeiras ao ar livre, jogos de tabuleiro e conversas em família.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata