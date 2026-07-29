Morte de casal de idosos em BH completa um mês: MP analisa denúncia

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Brutal e covarde. Essa é a definição para o crime que matou o casal Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, na visão do sobrinho deles, Henrique Maciel Teixeira. O assassinato, ocorrido na residência das vítimas, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, completa um mês nesta quarta-feira (29/7).

"A gente espera rapidez no andamento processual porque queremos que a verdade venha à tona e que todos sejam punidos pela barbárie que aconteceu com a nossa família", lamenta o familiar.

A acusada de latrocínio – roubo seguido de morte –, Paola Stéfany Neto Cirino, de 30, segue presa preventivamente enquanto a 12ª Promotoria de Justiça Criminal de BH analisa o processo. Já o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) está na fase final para acatar a denúncia.

Conforme o inquérito da Polícia Civil (PCMG), concluído em 13 de julho, Paola, que prestou serviços de limpeza na casa das vítimas, foi indiciada pelo crime de roubo seguido de morte por duas vezes. Outros quatro homens que adquiriram bens roubados da casa das vítimas foram indiciados por receptação qualificada. Durante as investigações, eles mesmos procuraram voluntariamente a polícia, acompanhados de advogados, alegando desconhecer a origem ilícita dos itens e os devolveram.

Em confissão feita aos policiais, Paola alegou que o crime foi motivado pelo desejo financeiro de "curtir a vida", apesar de a diarista afirmar ter quitado dívidas anteriores com agiotas. Paola contou à polícia que preparou um suco no liquidificador com quatro comprimidos de um medicamento controlado que utilizava para tratar depressão. Após o consumo da bebida, o casal começou a adormecer, o que facilitou o início do furto de R$ 18 mil, além de joias e relógios.

A situação escalou para o homicídio quando Cláudio Atala despertou durante o roubo. Segundo a versão de Paola, ela pegou uma faca na cozinha para ameaçá-lo e, diante da tentativa de reação do idoso, iniciou o ataque. Exames periciais confirmaram a brutalidade. O advogado foi golpeado 40 vezes, enquanto Maria Clotilde, que ainda estava sonolenta devido ao medicamento, foi morta com 14 facadas. Os corpos só foram encontrados no dia seguinte, em 30 de junho.

De acordo com a investigação, Paola já teria decidido cometer o crime antes de estar no apartamento das vítimas. Segundo a PCMG, a suspeita tem histórico de praticar roubos utilizando medicamentos que produzem efeitos sedativos para reduzir a capacidade de resistência das vítimas. O método foi comprovado pela perícia.

Impacto na família

Segundo o sobrinho do casal, o assassinato impactou toda a família, pois os tios exerciam liderança sobre os parentes. Descritos como pessoas "muito família", a casa deles recebia eventos importantes e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal. O carinho era tanto que Henrique conversava por telefone quase todos os dias com os tios, tendo encontros presenciais de uma a duas vezes na semana.

Henrique também reforça a presença deles ao longo de toda sua vida, a começar pelo batizado dele, no qual Maria Clotilde – chamada de Tide na família – foi sua madrinha. Uma foto tirada na ocasião, ainda em preto e branco, foi eternizada no braço do sobrinho na última semana, em homenagem ao sentimento nutrido mesmo após a partida da vítima.

Ainda de acordo com o sobrinho, familiares dos dois lados são bastante unidos e, por conta do papel central que ocupavam, a morte deles desestruturou a família e representou um golpe muito forte para todos.

O sobrinho do casal tatuou a foto do seu batismo. Tide (Maria Clotilde) era sua madrinha de batismo Alexandre Guzanshe/EM/DA Press/Arquivo pessoal

Exame questionado

De acordo com a defesa da acusada, a cargo do escritório do advogado Bruno Correa, um incidente de insanidade mental foi instaurado e acolhido pela PCMG. Conforme nota enviada pela defesa, a manifestação do MPMG é aguardada para a decisão judicial.

No entanto, a família questiona o pedido, pois, segundo ela, é pouco provável que Paola tenha agido por algum problema de saúde mental, pelas diversas facadas desferidas contra o casal.

"Essa linha que a defesa tem tentado bater, de que ela tem problema mental, que ela não é uma pessoa normal, para mim, para muitos familiares e por uma grande parte da população, é uma baita de uma mentira. Ela é uma criminosa, já roubou outras pessoas em Belo Horizonte. Então, essa linha da defesa não faz o menor sentido para a gente", comenta Henrique.

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A defesa, por sua vez, reforça que "a própria autoridade policial reconheceu a plausibilidade dos fundamentos apresentados, reputando necessária a instauração do incidente de insanidade mental, circunstância que reforça a existência de fundada dúvida acerca da higidez psíquica da investigada e recomenda que quaisquer atos processuais subsequentes observem o desfecho do referido incidente, em prestígio ao devido processo legal, à ampla defesa e à busca da verdade real".

