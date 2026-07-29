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ACIDENTE GRAVE

Caminhão invade calçada na Via Expressa em BH, mata pai e filho fica ferido

Motorista fugiu sem prestar socorro após atropelar as vítimas na Região Oeste de Belo Horizonte, mas foi localizado e preso em seguida

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
29/07/2026 12:46 - atualizado em 29/07/2026 15:13

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O filho da vítima foi levado para o hospital
Vítima de 62 anos morreu no local; filho, de 27, foi levado para um hospital de Belo Horizonte crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 62 anos morreu e o filho dele, de 27, ficou ferido depois de serem atropelados por um caminhão na manhã desta quarta-feira (29/7), na Via Expressa, na altura do viaduto do Anel Rodoviário, no Bairro Camargos, Região Oeste de Belo Horizonte.

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Segundo as informações iniciais, pai e filho estavam no passeio aguardando uma carona para ir ao trabalho quando o caminhão saiu da pista e atingiu os dois. O impacto foi forte e o homem morreu ainda no local.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da vítima no local. O jovem recebeu atendimento no local e foi levado para um hospital de Belo Horizonte. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dele 

Após o atropelamento, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro às vítimas. Pouco tempo depois, ele foi localizado e preso.

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A perícia esteve no trecho onde ocorreu o acidente para levantar informações que possam esclarecer como o veículo invadiu o passeio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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