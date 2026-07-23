Mulher encontrada morta no Camargos será sepultado em BH nesta quinta (23)

O corpo de Stifanie Ribeiro Firmino Silva, de 35 anos, será sepultado na manhã desta quinta-feira (23/7), às 9h, no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte. A mulher foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na segunda-feira (20/7).

Segundo a Polícia Civil, Stifanie foi vítima de feminicídio cometido pelo namorado, André Junio Silva de Carvalho, de 24 anos. O crime ocorreu no apartamento da vítima, no Bairro Camargos, na Região Noroeste da capital.

De acordo com as investigações, o suspeito teria matado a companheira por esganadura durante uma discussão e mantido o corpo escondido no imóvel por quatro dias. Ainda conforme a PCMG, ele tentou sustentar a versão de suicídio e utilizou aromatizantes para mascarar o odor da decomposição.

A descoberta do crime ocorreu após familiares e pessoas próximas estranharem mensagens enviadas pelo celular da vítima, que não condiziam com a forma como ela costumava se comunicar. O suspeito foi preso e passa por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Investigação continua

Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Megale, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), André confessou o crime após ser confrontado com contradições em seu depoimento e com as provas reunidas durante as diligências.

Apesar da confissão, a PCMG ressalta que a investigação ainda está em andamento. Os investigadores aguardam os laudos da perícia e da necropsia, que deverão esclarecer detalhes sobre a dinâmica da morte, além de ouvir vizinhos e outras testemunhas.

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*Com informações de TV Alterosa