Nova Lima recebe etapa do XTerra Brasil pela 2ª vez neste fim de semana

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma área antes dedicada à mineração volta a receber atletas, visitantes e famílias em um cenário marcado pela natureza. Neste fim de semana (25 e 26 de julho), a Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sediará pela segunda vez uma etapa do XTerra Brasil.

Patrocinado pela Vale, o evento abrirá ao público um espaço de acesso restrito como parte do projeto MAC Uso Futuro, que busca transformar a antiga área em um espaço voltado ao esporte, ao turismo, ao lazer e à convivência da comunidade.

A programação foi ampliada para atender atletas de diferentes perfis em um cenário marcado por trilhas, vegetação preservada e paisagens naturais. Estão confirmadas as provas de Duathlon Sprint Elite e Duathlon Sprint Geral, Trail Run (10 quilômetros e 21 quilômetros), Mountain Bike (MTB), com percursos Short e Long, além da Open Trail, corrida noturna de 5 quilômetros, e das tradicionais provas XTerra Kids, voltadas ao público infantil com provas de 50 metros a 800 metros.

Entre as novidades da edição de 2026 está o Duathlon Sprint, nas categorias Elite e Geral, com R$ 20 mil em premiação. O mountain bike passa a contar com duas opções de percurso, ampliando as possibilidades para atletas de diferentes níveis de experiência. Já a Open Trail oferece uma nova forma de vivenciar a Mina de Águas Claras, com uma corrida noturna em meio ao cenário natural da região.

Além do aspecto esportivo, o evento representa uma oportunidade para que a população conheça de perto o processo de transformação da Mina de Águas Claras. A proposta é demonstrar como áreas pós-mineração podem ser reutilizadas de forma sustentável, conciliando preservação ambiental, esporte, turismo e lazer.

"O XTerra permite que atletas, visitantes e a própria comunidade conheçam a Mina de Águas Claras sob uma nova perspectiva. O evento reforça o propósito da Vale de construir um legado positivo para esse território. Mais do que receber uma competição, mostramos o potencial de uma área pós-mineração para gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos para a região", afirma Bernardo Moretzsohn, Gerente de Uso Futuro.

A expectativa é que a etapa também gere impactos positivos na economia local, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e serviços em Nova Lima e Belo Horizonte, além de estimular a geração de emprego e renda e ampliar a participação da comunidade na construção do futuro da área.

Para participar, as inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (23/7). Para mais informações, acesse a plataforma Ticket Sports.

Serviço

XTerra Brasil 2026 – Mina de Águas Claras

Data: 25 e 26 de julho de 2026

Local: Mina de Águas Claras – Nova Lima

Modalidades e cronograma de largadas:

Sábado (25/7)

Trail Run 21K – 21 quilômetros | Largada: 8h

Trail Run 10K – 10 quilômetros | Largada: 8h

Duathlon Sprint Elite – 5 quilômetros de trail run, aproximadamente 30 quilômetros de bike e 10 quilômetros de trail run | Largada: 10h (elite em pelotão avançado)

Duathlon Sprint Geral – 5 quilômetros de trail run, aproximadamente 30 quilômetros de bike e 10 quilômetros de trail run | Largada: 10h

XTerra Kids – provas de 50 metros a 800 metros | Largada: 16h

Open Trail 5K – corrida noturna de 5 quilômetros | Largada: 18h

Domingo (26/7)

MTB XCM Long – 60 quilômetros | Largada: 8h30

MTB XCM Short – 40 quilômetros | Largada: 9h

Inscrições: até quinta-feira (23/7) na plataforma Ticket Sports

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck