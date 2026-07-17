Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez (Lionel Messi dá banho em Lamine Yamal)

Nunca uma foto foi tão reproduzida – com a perdão da hipérbole – como a de Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal em 2007. Na época, o camisa 10 da Argentina tinha 20 anos, e o jovem craque da Espanha apenas cinco meses de vida. Quis o destino que ambos se tornassem astros do Barcelona e mais: medissem forças numa final de Copa do Mundo. Perguntado sobre o inusitado ensaio fotográfico, o craque sul-americano abusou do termo ‘loucura’. E, claro, não se rendeu ao adversário.

Lamine é um grandíssimo jogador. Ele joga em um clube que eu amo. Eu sempre o desejo o melhor. E sobre a foto, é uma loucura, porque na minha vida, eu também fiz uma foto com vários bebês, e estamos com os dois tentando uma Copa do Mundo. É uma loucura” Messi, meia-atacante da Seleção Argentina

O camisa 10 não guardou a admiração que sente por Yamal. Além de tratá-lo como ‘um dos melhores do mundo’, desejou sucesso no Barcelona, clube em que também fez história, e, como experiente adversário, ‘grande jogo’ na final do Mundial. Espanha e Argentina brigam pela cobiçada taça neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

“Ele é uma dos melhores do mundo neste momento, sem dúvidas. Enfim, é uma loucura. Desejo sucesso, porque ele joga no Barcelona também. E, bom, tentaremos fazer uma boa partida para que ele não tenha a sua melhor versão. Mesmo que seja difícil, tentaremos, tanto ele quanto a Espanha, que não é só o Lamine, que é um grande jogador. Que ele tenha um grande jogo e nós também Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia Messi, meia-atacante da Seleção Argentina

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