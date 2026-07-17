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Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez

De um ensaio fotográfico para a final da Copa do Mundo: Messi e Yamal, atacantes de Argentina e Espanha, respectivamente, disputarão a taça neste domingo (19/7)

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
17/07/2026 20:46

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Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez
Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez crédito: No Ataque Internacional
Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez
Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez (Lionel Messi dá banho em Lamine Yamal)

Nunca uma foto foi tão reproduzida – com a perdão da hipérbole – como a de Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal em 2007. Na época, o camisa 10 da Argentina tinha 20 anos, e o jovem craque da Espanha apenas cinco meses de vida. Quis o destino que ambos se tornassem astros do Barcelona e mais: medissem forças numa final de Copa do Mundo. Perguntado sobre o inusitado ensaio fotográfico, o craque sul-americano abusou do termo ‘loucura’. E, claro, não se rendeu ao adversário.

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Lamine é um grandíssimo jogador. Ele joga em um clube que eu amo. Eu sempre o desejo o melhor. E sobre a foto, é uma loucura, porque na minha vida, eu também fiz uma foto com vários bebês, e estamos com os dois tentando uma Copa do Mundo. É uma loucura”

Messi, meia-atacante da Seleção Argentina

O camisa 10 não guardou a admiração que sente por Yamal. Além de tratá-lo como ‘um dos melhores do mundo’, desejou sucesso no Barcelona, clube em que também fez história, e, como experiente adversário, ‘grande jogo’ na final do Mundial. Espanha e Argentina brigam pela cobiçada taça neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

“Ele é uma dos melhores do mundo neste momento, sem dúvidas. Enfim, é uma loucura. Desejo sucesso, porque ele joga no Barcelona também. E, bom, tentaremos fazer uma boa partida para que ele não tenha a sua melhor versão. Mesmo que seja difícil, tentaremos, tanto ele quanto a Espanha, que não é só o Lamine, que é um grande jogador. Que ele tenha um grande jogo e nós também

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Messi, meia-atacante da Seleção Argentina

A notícia Messi responde sobre foto viral com Yamal pela 1ª vez foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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