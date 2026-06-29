Por que o vôlei se tornou o segundo esporte no coração dos brasileiros?

A cada grande competição, como a Liga das Nações (VNL), uma antiga paixão nacional se reafirma nas telas e nas conversas. Longe de ser um fenômeno recente, a popularidade do vôlei no Brasil foi construída ao longo de décadas, consolidando-se como o segundo esporte no coração do país, atrás apenas do futebol.

Essa relação de afeto começou a ganhar força nos anos 80, com a chamada “Geração de Prata”. A medalha conquistada nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, mesmo não sendo de ouro, colocou o esporte em um novo patamar de visibilidade e inspirou milhões de brasileiros.

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Sucesso que contagia

A partir dali, o sucesso se tornou uma constante. A seleção masculina abriu o caminho com o ouro em Barcelona 1992, feito repetido em Atenas 2004. Pouco depois, foi a vez do vôlei feminino escrever sua própria história de domínio, com o inesquecível bicampeonato olímpico conquistado em Pequim 2008 e Londres 2012, que transformou as jogadoras em ídolos nacionais.

A hegemonia brasileira foi coroada em casa, com a medalha de ouro masculina nos Jogos do Rio 2016. Essa sequência de vitórias, aliada à constante presença no pódio em competições mundiais, criou um ciclo de identificação e orgulho que se renova a cada geração.

Diferente de outras modalidades, o vôlei tem uma dinâmica rápida e regras fáceis de entender, o que atrai até mesmo quem não acompanha esportes com frequência. A emoção de um tie-break ou a beleza de uma jogada bem executada são elementos que prendem a atenção do público do início ao fim.

Outro fator fundamental é a acessibilidade. O vôlei é praticado em escolas, clubes, parques e, claro, nas praias de todo o país. Essa presença no cotidiano das pessoas torna a conexão com o esporte muito mais forte e natural.

Vôlei na TV e na internet

A ampla cobertura da mídia, especialmente da televisão aberta ao longo dos anos, foi crucial para popularizar o esporte. A transmissão de jogos importantes da Superliga e dos torneios internacionais, como a VNL, permite que torcedores de todas as regiões acompanhem as seleções e seus ídolos.

Atualmente, o universo digital amplifica ainda mais esse alcance. As redes sociais aproximam os fãs dos atletas, oferecendo um olhar sobre os bastidores e os treinos. Essa interação constante, protagonizada por novas estrelas do esporte, renova o interesse e garante que a paixão pelo vôlei continue passando de geração em geração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.