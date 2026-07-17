Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar
Sexta-feira (17/7) tem entrevistas coletivas com técnicos e capitães, mas camisa 10 é liberado
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Nova York – O atacante Lionel Messi fugiu de um rito da Fifa antes da final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (17/7), a entidade que rege o futebol mundial agendou entrevistas coletivas com técnicos e capitães de Argentina e Espanha, mas o craque não apareceu.
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Messi demonstrou ao longo da carreira que é avesso a entrevistas coletivas. Durante este Mundial – em tese, o último dele -, o camisa 10 não participou de nenhuma. As interações com jornalistas foram apenas nas zonas mistas após os jogos.
No lugar de Messi, a Argentina resolveu enviar outro líder do elenco para a entrevista coletiva pré-final: o goleiro Emiliano Dibu Martínez. Ele responderá as perguntas da imprensa ao lado do técnico Lionel Scaloni, a partir das 19h35 (de Brasília), no Javits Center, em Nova York, nos Estados Unidos.
Mais cedo, às 18h30, será a vez de o técnico Luis de la Fuente e o meio-campista Rodri, capitão espanhol.
Formato especial
Durante toda a Copa do Mundo, as entrevistas coletivas eram realizadas na véspera dos jogos. Porém, a Fifa antecipou as da final para dois dias antes.
O local também mudou. Normalmente, são realizadas no estádio da partida. Desta vez, os finalistas falam no Javits Center, durante o Fanatics Fest, um festival que reúne astros de diferentes esportes, como o tenista sérvio Novac Djokovic e o jogador de basquete LeBron James.
Final da Copa do Mundo
Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo neste domingo (19/7), a partir das 16h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey.
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A notícia Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques - Enviado aos EUA