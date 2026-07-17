Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar

Sexta-feira (17/7) tem entrevistas coletivas com técnicos e capitães, mas camisa 10 é liberado

Publicidade
Carregando...
JV
João Vítor Marques - Enviado aos EUA
JV
João Vítor Marques - Enviado aos EUA
Repórter
17/07/2026 18:34

compartilhe

SIGA
×
Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar
Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar crédito: No Ataque Internacional
Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar
Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar (Messi, meia-atacante da Argentina)

Nova York – O atacante Lionel Messi fugiu de um rito da Fifa antes da final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (17/7), a entidade que rege o futebol mundial agendou entrevistas coletivas com técnicos e capitães de Argentina e Espanha, mas o craque não apareceu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Messi demonstrou ao longo da carreira que é avesso a entrevistas coletivas. Durante este Mundial – em tese, o último dele -, o camisa 10 não participou de nenhuma. As interações com jornalistas foram apenas nas zonas mistas após os jogos.

No lugar de Messi, a Argentina resolveu enviar outro líder do elenco para a entrevista coletiva pré-final: o goleiro Emiliano Dibu Martínez. Ele responderá as perguntas da imprensa ao lado do técnico Lionel Scaloni, a partir das 19h35 (de Brasília), no Javits Center, em Nova York, nos Estados Unidos.

Mais cedo, às 18h30, será a vez de o técnico Luis de la Fuente e o meio-campista Rodri, capitão espanhol.

Formato especial

Durante toda a Copa do Mundo, as entrevistas coletivas eram realizadas na véspera dos jogos. Porém, a Fifa antecipou as da final para dois dias antes.

O local também mudou. Normalmente, são realizadas no estádio da partida. Desta vez, os finalistas falam no Javits Center, durante o Fanatics Fest, um festival que reúne astros de diferentes esportes, como o tenista sérvio Novac Djokovic e o jogador de basquete LeBron James.

Final da Copa do Mundo

Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo neste domingo (19/7), a partir das 16h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Messi foge de rito da Copa, e outro da Argentina vai no lugar foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques - Enviado aos EUA

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay