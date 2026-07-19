Messi vai jogar a próxima Copa do Mundo? Saiba os planos do craque da Argentina (Lionel Messi disputa a terceira final de Copa do Mundo da carreira )

Lionel Messi vive uma indefinição às vésperas da terceira final de Copa do Mundo da carreira. O craque, que completou 39 anos há menos de um mês, indicou que a despedida dos Mundiais pode não se realizar depois da decisão entre Argentina e Espanha. O jogo será neste domingo (19/7), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Nova Jersey (EUA).

“Vou continuar por algum tempo. Enquanto puder contribuir, me sentir bem fisicamente e ajudar meus companheiros, vou continuar jogando”, iniciou.

“Sobre o Mundial de 2030? Não sei. A verdade é que não estou pensando nisso agora. Parece um pouco distante. Mas, como eu disse, vivo um dia de cada vez e focado no presente”, acrescentou o camisa 10.

Messi em Copas

Na final contra a Espanha, Messi persegue o tetracampeonato mundial para a Argentina e recordes individuais.

Lionel Messi disputou seis Copas do Mundo na carreira: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Messi foi vice-campeão em 2014, com derrota para a Alemanha no Maracanã, e conquistou o título na edição de 2022, batendo a França.

Em 2026, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 21 gols em 33 jogos disputados.

No entanto, na disputa pelo terceiro lugar da Copa 2026, Kylan Mbappé se isolou na artilharia histórica. Ele marcou dois gols na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, nesse sábado (18/7), em Miami (EUA).

Com os dois gols, Kylian Mbappé também ultrapassou Lionel Messi na artilharia da Copa 2026.

Na edição de 2026, o francês tem dez gols, dois a mais que o argentino.

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A notícia Messi vai jogar a próxima Copa do Mundo? Saiba os planos do craque da Argentina foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior