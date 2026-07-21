Festa de São Cristóvão homenageia motoristas em BH

Em celebração ao Dia de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes, neste sábado (25/7), a paróquia de mesmo nome, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de BH, sediará uma comemoração com missas e uma procissão com veículos, além de barraquinhas com comidas.

Trata-se da 76ª Festa de São Cristóvão, com o tema "Sejamos condutores de Cristo". A devoção ao santo é uma das mais antigas e mais populares, segundo a Igreja Católica.

Neste ano, a paróquia estendeu a programação das missas, entre as 5h e as 19h, com intervalos de duas horas entre elas. No total, serão oito missas, todas com bênçãos aos motoristas.

Às 20h, acontece a procissão em que os condutores realizam um percurso.

Depois de atravessar o viaduto da Lagoinha e passar pela Rua Caetés, os veículos sobem a Avenida Afonso Pena até a Praça da Bandeira, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul. Então, fazem o percurso de volta.

Ao retornar a paróquia, acontece a benção dos veículos, em que os carros são aspergidos com água benta e é realizada a oração de São Cristóvão. Qualquer um que queira participar pode entrar na fila da procissão para receber a proteção.

Valorização dos motoristas

O padre responsável pela paróquia, Felipe Lemos de Queiroz, diz que a adoração ao santo ficou adormecida nos últimos anos e a extensão dos horários de missa é uma maneira de voltar ao grande impacto da festa. Haverá barraquinhas de comidas para festividades depois das bênçãos.

O pároco responsável vê o projeto como essencial para valorizar a fé e a vida daqueles que estão no trânsito das cidades.

"É uma festa para lembrar a importância da vida do outro. Até no trânsito, existe o cuidado com o outro. Precisamos valorizar quem trabalha no trânsito urbano e nas estradas", comenta.

Serviço: 76ª Festa de São Cristóvão

Local: Paróquia de São Cristóvão, na Praça São Cristóvão, Bairro São Cristóvão, Belo Horizonte

Programação:

5h – Missa da alvorada e Bênção para os motoristas

7h – Missa e Bênção para os motoristas

9h – Missa Solene presidida por dom Nivaldo Ferreira dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH e Bênção para os motoristas

11h - Missa e Bênção para os motoristas

13h - Missa e Bênção para os motoristas

15h - Missa e Bênção para os motoristas

17h - Missa e Bênção para os motoristas

19h - Missa da luz e Bênção para os motoristas

20h – Tradicional procissão motorizada, com a imagem de São Cristóvão pelas ruas do Centro de BH.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata