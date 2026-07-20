Viaduto Ferradura tem contrato assinado e obra avança entre BH e Nova Lima

A construção do Viaduto Ferradura, uma das obras de mobilidade mais aguardadas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, deu um passo decisivo nesta segunda-feira (20/7) com a assinatura do contrato para execução do empreendimento. Orçada em cerca de R$ 42 milhões, a intervenção será executada pela Vereda Engenharia Ltda. e tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos entre BH e Nova Lima, criando uma ligação direta entre a BR-356 e a MG-030 e reduzindo os congestionamentos no trevo do BH Shopping, um dos principais gargalos viários da região.

A assinatura ocorreu depois de uma série de acordos articulados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pelas prefeituras de Belo Horizonte e Nova Lima e por outros órgãos públicos, que destravaram os entraves para o início da obra.

Com a formalização do contrato, Nova Lima passa a ter condições de emitir a ordem de serviço para o início das intervenções.

O Viaduto Ferradura será implantado no limite entre os dois municípios e permitirá uma conexão direta entre as duas rodovias, eliminando a necessidade de passagem pelo trevo do BH Shopping para grande parte dos motoristas. A expectativa é reduzir o tempo de deslocamento diário de milhares de pessoas que circulam entre BH e Nova Lima, e desafogar um dos pontos de maior retenção de veículos da Grande BH.

A concretização do projeto ocorreu após uma série de negociações conduzidas pelo Ministério Público. No início deste mês, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) homologou um acordo que autorizou o uso temporário de parte de um terreno pertencente ao tribunal como canteiro de obras. A definição era considerada essencial para viabilizar o empreendimento e destravar um projeto discutido há vários anos.

Durante a cerimônia de assinatura do contrato, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), destacou que a obra é resultado de uma articulação conjunta entre instituições públicas e afirmou que os benefícios vão além dos limites territoriais da capital.

"Esse avanço é fruto de um trabalho feito a muitas mãos, e de um acordo entre o Ministério Público e as prefeituras de Belo Horizonte e Nova Lima", afirmou.

O prefeito ressaltou que a mobilidade urbana representa um dos principais desafios enfrentados pelas grandes cidades e defendeu a realização de parcerias para tirar projetos estruturantes do papel.

Damião também afirmou que investir na infraestrutura dos municípios vizinhos significa melhorar a qualidade de vida dos moradores da capital, uma vez que há intenso fluxo diário entre a capital e cidades da região metropolitana.

"Cuidar de Nova Lima, cuidar de Raposos, cuidar de Rio Acima e de qualquer outra cidade da região metropolitana é cuidar de Belo Horizonte. São muitos os belo-horizontinos que moram nessa região e que serão beneficiados por essa obra."

Já o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania), afirmou que a assinatura do contrato permite o início efetivo da execução do projeto e destacou a destinação dos recursos utilizados na obra.

"Finalmente assinamos o contrato e temos condições de dar ordem de serviço. Esses recursos de contrapartidas urbanísticas do município, recursos que poderiam vir para a conta do Tesouro Municipal, estarão muito bem aplicados numa obra que é tão aguardada pelos moradores do Belvedere, do Vila da Serra, de Nova Lima e de BH."

Segundo o MPMG, o empreendimento representa um exemplo de solução construída por meio da conciliação institucional, envolvendo diferentes esferas do poder público e órgãos de Justiça.

A expectativa é que o Viaduto Ferradura tenha impacto direto sobre um dos trechos mais congestionados da Grande BH. Diariamente, milhares de veículos utilizam o trevo do BH Shopping para acessar a BR-356, a MG-030, o Bairro Belvedere, o Bairro Vila da Serra e outras regiões de Nova Lima. Com a nova ligação, parte desse fluxo deverá ser desviada para o viaduto, reduzindo os conflitos entre os movimentos de tráfego e aumentando a fluidez no local.

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O investimento estimado é de aproximadamente R$ 42 milhões, financiado com recursos provenientes de contrapartidas urbanísticas do município de Nova Lima – previstas em um acordo firmado em 2017. Conforme divulgado durante a assinatura do contrato, a previsão é de que as obras sejam executadas em até 24 meses, prazo após o qual o novo complexo viário deverá entrar em operação.