Assine
overlay
Início Gerais
EDUCAÇÃO

PBH divulga calendário de reposição de aulas das escolas para julho

Medida visa cumprir a carga horária obrigatória dos estudantes após mais de um mês de greve dos professores

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
20/07/2026 17:36

compartilhe

SIGA
×
Escolas da Rede Municipal de BH irão repor aulas após greve dos professores para cumprir cronograma obrigatório dos estudantes.
Escolas da Rede Municipal de BH irão repor aulas após greve dos professores para cumprir cronograma obrigatório dos estudantes. crédito: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (20/7) a liberação do calendário de reposição de aulas para os alunos da rede municipal em razão da greve dos professores no início do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após uma paralisação de 45 dias, a reposição da aprendizagem perdida tornou-se uma pauta prioritária e, agora, dá os seus primeiros passos.

A consulta deve ser feita na página “Calendário Escolar", disponível no portal da PBH. Para verificar as datas específicas da turma é necessário informar os dados do responsável e do estudante. 

Leia Mais

O sistema apresenta os dias de paralisação que afetaram a turma e as respectivas datas definidas para reposição. A consulta do calendário é individual. Como a greve não impactou todas as escolas e alunos da mesma forma, pode haver uma disparidade entre os dias de reposição dos estudantes.

Por enquanto, somente o calendário de reposição do mês de julho está disponível. As próximas etapas serão divulgadas posteriormente.

A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED), responsável pela organização da recomposição das aulas, revela que essa ação foi feita para garantir o direito de aprendizado dos estudantes, o cumprimento da carga horária letiva e a organização das atividades escolares. No planejamento foram consideradas cada etapa de ensino e a realidade de cada turma.

A SMED reforça que as famílias devem consultar o calendário específico de cada estudante, acompanhar as orientações e confirmar eventuais alterações nas datas previstas com a respectiva escola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bh educacao escolas greve professores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay