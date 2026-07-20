PBH divulga calendário de reposição de aulas das escolas para julho
Medida visa cumprir a carga horária obrigatória dos estudantes após mais de um mês de greve dos professores
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta segunda-feira (20/7) a liberação do calendário de reposição de aulas para os alunos da rede municipal em razão da greve dos professores no início do ano.
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Após uma paralisação de 45 dias, a reposição da aprendizagem perdida tornou-se uma pauta prioritária e, agora, dá os seus primeiros passos.
A consulta deve ser feita na página “Calendário Escolar", disponível no portal da PBH. Para verificar as datas específicas da turma é necessário informar os dados do responsável e do estudante.
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O sistema apresenta os dias de paralisação que afetaram a turma e as respectivas datas definidas para reposição. A consulta do calendário é individual. Como a greve não impactou todas as escolas e alunos da mesma forma, pode haver uma disparidade entre os dias de reposição dos estudantes.
Por enquanto, somente o calendário de reposição do mês de julho está disponível. As próximas etapas serão divulgadas posteriormente.
A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED), responsável pela organização da recomposição das aulas, revela que essa ação foi feita para garantir o direito de aprendizado dos estudantes, o cumprimento da carga horária letiva e a organização das atividades escolares. No planejamento foram consideradas cada etapa de ensino e a realidade de cada turma.
A SMED reforça que as famílias devem consultar o calendário específico de cada estudante, acompanhar as orientações e confirmar eventuais alterações nas datas previstas com a respectiva escola.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice