Flip ganha tradução em Libras e audiodescrição

A literatura também precisa ser acessível. A All Dub, empresa brasileira especializada em soluções de acessibilidade, participa da 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) oferecendo interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição, permitindo que pessoas com deficiência (PcD) acompanhem debates, mesas e atividades de um dos mais importantes eventos literários da América Latina.

A participação na Flip reforça a missão da All Dub de transformar inclusão em experiência. Mais do que eliminar barreiras físicas, a empresa atua para garantir que pessoas com deficiência possam participar plenamente da vida cultural, esportiva, corporativa e política do país.

Nos últimos anos, a All Dub levou recursos de acessibilidade a grandes eventos culturais, espetáculos, exposições, museus, festivais e iniciativas de entretenimento. Também esteve presente em eventos esportivos, convenções empresariais, congressos, campanhas institucionais e ações de interesse público, ampliando o acesso de milhares de brasileiros à informação, ao conhecimento e à cultura.

Entre os trabalhos realizados estão projetos para instituições como o CCBB, eventos de Carnaval na Marquês de Sapucaí, Rock in Rio, The Town, CCXP, Bienal do Livro, João Rock, mostras culturais, shows, seminários, fóruns corporativos, iniciativas educacionais e campanhas voltadas à cidadania e à participação social.

“Quando falamos em inclusão, não estamos falando apenas de rampas ou adaptações físicas. Inclusão é garantir que uma pessoa com deficiência tenha a oportunidade de viver experiências culturais, esportivas, profissionais, educacionais e até políticas em igualdade de condições com qualquer outra pessoa. É assegurar o direito de participar plenamente da sociedade”, afirma Ana Motta, CEO da All Dub.

Segundo a executiva, a acessibilidade precisa deixar de ser encarada como um requisito legal para ser compreendida como um instrumento de cidadania, pertencimento e diversidade.

Ao levar Libras para a Flip, a All Dub reafirma que o acesso à cultura é um direito de todos e demonstra que tecnologia, inovação e profissionais especializados podem transformar eventos em espaços verdadeiramente inclusivos, onde diferentes públicos compartilham a mesma experiência.

A presença da empresa em Paraty também acompanha um movimento crescente de instituições culturais, empresas e organizadores de eventos que passaram a compreender a acessibilidade como um elemento essencial para ampliar públicos, promover diversidade e fortalecer o compromisso com a inclusão.

Sobre a All Dub

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A All Dub desenvolve soluções como interpretação em Libras, audiodescrição, legendagem ao vivo, legendagem descritiva e outros recursos que tornam eventos culturais, esportivos, corporativos, educacionais e institucionais acessíveis a pessoas com deficiência. Sua atuação já beneficiou milhares de participantes em todo o Brasil, consolidando a empresa como uma das principais especialistas em inclusão e democratização do acesso à informação e à cultura.