Irmãos Tate vão contestar extradição para Reino Unido por ser 'politicamente motivada', diz advogado

O influenciador Andrew Tate e seu irmão Tristan vão lutar contra sua extradição ao Reino Unido por acusações de crimes sexuais, afirmou nesta segunda-feira (20) seu advogado, que classificou sua recente prisão em Miami como "politicamente motivada".

As autoridades americanas detiveram o autoproclamado misógino e seu irmão mais novo no sábado, quando procuradores britânicos anunciaram novas acusações de estupro, tráfico de pessoas e agressão.

Os irmãos Tate enfrentam agora um total de 59 acusações: 42 contra Andrew e 17 contra Tristan.

"É claro que nos opomos à extradição porque Andrew e Tristan são inocentes. Eles nunca fizeram nada de errado. Não deveriam ser extraditados por crimes que não cometeram", declarou o advogado Joseph McBride.

"É politicamente motivada. Não há dúvida", disse ele a jornalistas em frente a um tribunal de Miami após uma audiência sobre o caso.

McBride destacou que a prisão ocorreu poucos dias depois de os irmãos viajarem a Washington para se reunir com membros do Congresso.

Andrew Tate é um dos defensores mais proeminentes da chamada "machosfera", uma rede de comunidades online focadas na masculinidade tradicional, no antifeminismo e no desenvolvimento pessoal.

Ele divulga suas opiniões divisivas, muitas vezes marcadas por um forte tom misógino, para milhões de seguidores nas redes sociais, incluindo 10,8 milhões de seguidores no X.

Na Romênia, onde têm vivido nos últimos anos, os Tate enfrentam acusações de tráfico de menores, relações sexuais com uma menor e lavagem de dinheiro.

Em março de 2025, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, abriu uma investigação criminal contra os irmãos. O estado atual dessa investigação é desconhecido.

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