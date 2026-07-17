Bairros nobres de BH podem ficar sem água nesta sexta (17/7); veja lista
Abastecimento pode apresentar interrupção em oito bairros da capital durante manutenção emergencial
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Moradores de oito bairros de Belo Horizonte poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta sexta-feira (17/7), devido a uma manutenção operacional emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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Segundo a companhia, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo da tarde desta sexta-feira.
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A Copasa ressalta que imóveis com caixas d'água podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.
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Os bairros afetados são:
- Anchieta
- Carmo
- Cruzeiro
- Estrela
- Mala e Cuia
- Santo Antônio
- São Pedro
- Sion