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Bairros nobres de BH podem ficar sem água nesta sexta (17/7); veja lista

Abastecimento pode apresentar interrupção em oito bairros da capital durante manutenção emergencial

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/07/2026 07:43

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A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da madrugada desta sexta-feira (15/08)
Manutenção da Copasa pode deixar bairros de BH sem água nesta sexta crédito: Reprodução/Pexels

Moradores de oito bairros de Belo Horizonte poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta sexta-feira (17/7), devido a uma manutenção operacional emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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Segundo a companhia, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo da tarde desta sexta-feira.

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A Copasa ressalta que imóveis com caixas d'água podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.

Os bairros afetados são:

  1. Anchieta
  2. Carmo
  3. Cruzeiro
  4. Estrela
  5. Mala e Cuia
  6. Santo Antônio
  7. São Pedro
  8. Sion

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