Bairros nobres de BH podem ficar sem água nesta sexta (17/7); veja lista

Moradores de oito bairros de Belo Horizonte poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta sexta-feira (17/7), devido a uma manutenção operacional emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a companhia, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo da tarde desta sexta-feira.

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A Copasa ressalta que imóveis com caixas d'água podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.

Os bairros afetados são: