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VISITAÇÃO

Conheça o Cemitério do Bonfim e a história de BH em visita guiada gratuita

Uma das mais antigas necrópoles do país divulga novas edições do Projeto Visitas Guiadas para o período de férias. As inscrições abrem nesta quinta-feira (16/7)

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
16/07/2026 18:07

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Vista do Cemitério do Bonfim: túmulos e sepulcros contam histórias e relembram memórias da cidade.
Vista do Cemitério do Bonfim: túmulos e sepulcros contam histórias e relembram memórias da cidade crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Quem busca um passeio cultural gratuito para este período de férias de julho pode aproveitar para conhecer mais da história de Belo Horizonte. Começam nesta quinta-feira (16/7) as inscrições para a 6ª edição do ano do projeto Visitas Guiadas ao Cemitério do Bonfim, que será realizada no domingo (26/7).

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Com vagas limitadas, o projeto é uma oportunidade de explorar o patrimônio histórico, a arquitetura e os mistérios da necrópole mais antiga da capital mineira.

Nesta edição, o tema central é "Esporte e esportistas no Bonfim". O passeio destaca a trajetória de atletas, cronistas e pioneiros do futebol que deixaram sua marca na história de Belo Horizonte e hoje repousam no local.

Os personagens da visita

Um dos grandes destaques desta próxima edição do circuito é a homenagem a Jair Bala, eterno ídolo do América-MG. 

O ex-atacante passou duas vezes pela capital mineira como jogador, defendendo as cores do Coelho. A primeira de 1964 a 65 e a segunda de 1970 a 71. Ao todo foram 78 gols marcados, que lhe deram o posto de sexto maior artilheiro do clube. Jair conquistou o título mineiro de 1971, uma das conquistas mais memoráveis da história do América.

Como treinador, o ex-atleta ainda comandou o clube em 232 jogos e é o terceiro técnico com mais jogos a frente do Coelho.

Além dele, a visita abordará a evolução histórica da presença masculina e feminina nas práticas esportivas da cidade, conectando o passado ao desenvolvimento social de BH.

Um museu de arte e história a céu aberto

Inaugurado em 8 de fevereiro de 1897 pela Comissão Construtora da Nova Capital, o Cemitério do Bonfim é muito mais do que um local de sepultamento, é um acervo histórico e artístico de Belo Horizonte.

A visita é conduzida pela professora doutora e historiadora da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Marcelina das Graças de Almeida. Segundo a especialista, o objetivo é construir a ideia de um espaço de histórias ímpares do ponto de vista etnográfico e religioso.

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O público que faz o passeio turístico tem a rara chance de contemplar as obras que resistem à ação do tempo, incluindo túmulos e sepulcros decorados com esculturas de renomados artistas italianos do final do século XIX, com estilos que passeiam pela Belle Époque, Art Déco e o modernismo brasileiro. O cemitério também abriga personalidades ilustres da história nacional, como:

  • Padre Eustáquio
  • Roberto Drumond (jornalista e escritor)
  • Julia Kubitschek (mãe do presidente Juscelino Kubitschek)
  • Olegário Maciel (ex-presidente da República)
  • Raul Soares (ex-ministro da Marinha)

Violações ao patrimônio e à memória mineira

A preservação dessa riqueza histórica e artística enfrenta sérios desafios cotidianos. No final do ano de 2025, o Cemitério do Bonfim foi alvo de furtos e vandalismo, com túmulos violados, placas arrancadas e o roubo de valiosas peças e ornamentos de bronze.

A própria historiadora Marcelina Almeida denunciou publicamente o cenário de abandono e cobrou maior segurança das autoridades locais, destacando que as obras realizadas no muro da rua Jaguari acabaram facilitando o acesso de invasores.

Diante disso, a prefeitura e a Guarda Municipal intensificaram as rondas preventivas na necrópole com o suporte de motocicletas e de uma Unidade de Segurança Preventiva (USP), em um esforço contínuo para resguardar esse valioso patrimônio e garantir o respeito à memória da capital mineira.

Como participar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal de Serviços da PBH até as 18h da sexta-feira que antecede o evento (24/7). Como as vagas costumam se esgotar rapidamente, recomenda-se garantir a participação o quanto antes.

Recomendações Importantes:

  • Ponto de encontro: Portaria principal do Cemitério do Bonfim (rua Bonfim, 1.120).
  • Horário: chegar com 10 minutos de antecedência. O passeio começa pontualmente às 9h.
  • Duração: aproximadamente 2 horas.
  • O que vestir: roupas e calçados confortáveis para caminhada, além de boné ou chapéu.
  • O que levar: garrafa ou copo de água para utilizar nos bebedouros locais.

Calendário de Visitas Guiadas 2026

Se você não conseguir participar desta edição, o projeto — fruto de uma parceria de sucesso desde 2012 entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e a UEMG — acontece mensalmente com diferentes recortes temáticos.

Confira o cronograma para os próximos meses:

  • 26/07 - Esporte e esportistas no Bonfim
  • 30/08 - Religião e religiosidade no Bonfim
  • 27/09 - Paisagem e as leituras e interpretações do espaço cemiterial
  • 18/10 - Personalidades políticas no Bonfim
  • 29/11 - Arte e artistas no espaço cemiterial

O link para inscrição de cada data é liberado sempre 10 dias antes da respectiva visita no Portal da PBH.

Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato pelo e-mail agendaparques@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 98684-2555.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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