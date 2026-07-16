Conheça o Cemitério do Bonfim e a história de BH em visita guiada gratuita

Quem busca um passeio cultural gratuito para este período de férias de julho pode aproveitar para conhecer mais da história de Belo Horizonte. Começam nesta quinta-feira (16/7) as inscrições para a 6ª edição do ano do projeto Visitas Guiadas ao Cemitério do Bonfim, que será realizada no domingo (26/7).

Com vagas limitadas, o projeto é uma oportunidade de explorar o patrimônio histórico, a arquitetura e os mistérios da necrópole mais antiga da capital mineira.

Nesta edição, o tema central é "Esporte e esportistas no Bonfim". O passeio destaca a trajetória de atletas, cronistas e pioneiros do futebol que deixaram sua marca na história de Belo Horizonte e hoje repousam no local.

Os personagens da visita

Um dos grandes destaques desta próxima edição do circuito é a homenagem a Jair Bala, eterno ídolo do América-MG.

O ex-atacante passou duas vezes pela capital mineira como jogador, defendendo as cores do Coelho. A primeira de 1964 a 65 e a segunda de 1970 a 71. Ao todo foram 78 gols marcados, que lhe deram o posto de sexto maior artilheiro do clube. Jair conquistou o título mineiro de 1971, uma das conquistas mais memoráveis da história do América.

Como treinador, o ex-atleta ainda comandou o clube em 232 jogos e é o terceiro técnico com mais jogos a frente do Coelho.

Além dele, a visita abordará a evolução histórica da presença masculina e feminina nas práticas esportivas da cidade, conectando o passado ao desenvolvimento social de BH.

Um museu de arte e história a céu aberto

Inaugurado em 8 de fevereiro de 1897 pela Comissão Construtora da Nova Capital, o Cemitério do Bonfim é muito mais do que um local de sepultamento, é um acervo histórico e artístico de Belo Horizonte.

A visita é conduzida pela professora doutora e historiadora da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Marcelina das Graças de Almeida. Segundo a especialista, o objetivo é construir a ideia de um espaço de histórias ímpares do ponto de vista etnográfico e religioso.

O público que faz o passeio turístico tem a rara chance de contemplar as obras que resistem à ação do tempo, incluindo túmulos e sepulcros decorados com esculturas de renomados artistas italianos do final do século XIX, com estilos que passeiam pela Belle Époque, Art Déco e o modernismo brasileiro. O cemitério também abriga personalidades ilustres da história nacional, como:

Padre Eustáquio

Roberto Drumond (jornalista e escritor)

Julia Kubitschek (mãe do presidente Juscelino Kubitschek)

Olegário Maciel (ex-presidente da República)

Raul Soares (ex-ministro da Marinha)

Violações ao patrimônio e à memória mineira

A preservação dessa riqueza histórica e artística enfrenta sérios desafios cotidianos. No final do ano de 2025, o Cemitério do Bonfim foi alvo de furtos e vandalismo, com túmulos violados, placas arrancadas e o roubo de valiosas peças e ornamentos de bronze.

A própria historiadora Marcelina Almeida denunciou publicamente o cenário de abandono e cobrou maior segurança das autoridades locais, destacando que as obras realizadas no muro da rua Jaguari acabaram facilitando o acesso de invasores.

Diante disso, a prefeitura e a Guarda Municipal intensificaram as rondas preventivas na necrópole com o suporte de motocicletas e de uma Unidade de Segurança Preventiva (USP), em um esforço contínuo para resguardar esse valioso patrimônio e garantir o respeito à memória da capital mineira.

Como participar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal de Serviços da PBH até as 18h da sexta-feira que antecede o evento (24/7). Como as vagas costumam se esgotar rapidamente, recomenda-se garantir a participação o quanto antes.

Recomendações Importantes:

Ponto de encontro: Portaria principal do Cemitério do Bonfim (rua Bonfim, 1.120).

Horário: chegar com 10 minutos de antecedência. O passeio começa pontualmente às 9h.

Duração: aproximadamente 2 horas.

O que vestir: roupas e calçados confortáveis para caminhada, além de boné ou chapéu.

O que levar: garrafa ou copo de água para utilizar nos bebedouros locais.

Calendário de Visitas Guiadas 2026

Se você não conseguir participar desta edição, o projeto — fruto de uma parceria de sucesso desde 2012 entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e a UEMG — acontece mensalmente com diferentes recortes temáticos.

Confira o cronograma para os próximos meses:

26/07 - Esporte e esportistas no Bonfim

30/08 - Religião e religiosidade no Bonfim

27/09 - Paisagem e as leituras e interpretações do espaço cemiterial

18/10 - Personalidades políticas no Bonfim

29/11 - Arte e artistas no espaço cemiterial

O link para inscrição de cada data é liberado sempre 10 dias antes da respectiva visita no Portal da PBH.

Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato pelo e-mail agendaparques@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 98684-2555.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima