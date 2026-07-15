Minas registra duas das menores temperaturas desta quarta (15/7) no país

O distrito de Monte Verde e o município de Maria da Fé, ambos no Sul de Minas, registraram duas das três menores temperaturas desta quarta-feira (15/7) no país: 0,8°C e 1,8°C, respectivamente.

Na manhã dessa terça (14/7), Maria da Fé havia marcado a menor temperatura do dia, com -1,3°C, às 7h. Nesta quarta, a cidade ocupou o terceiro lugar do ranking.

A cidade mineira só aparece atrás de Monte Verde, comumente a localidade mais gelada do estado, e Campos do Jordão (SP), com termômetros marcando 1,3°C às 5h.

O top 5 das cidades com menor temperatura é completado por Nonoai (RS), com 2,8°C, às 7h, e Nova Friburgo (RJ), com 3,2°C, às 7h.

Tempo em Minas

O tempo segue estável nesta quarta-feira (15/7), com as manhãs frias, em Minas Gerais. Uma massa de ar seco continua atuando no estado.

O céu fica claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados nas regiões Sul e Sudoeste do estado; e parcialmente nublado nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce.

Uma névoa seca deve aparecer: no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e no Sul/Sudoeste do estado. A máxima estimada para Minas é de 30°C.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata