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BAIXAS TEMPERATURAS

Minas registra duas das menores temperaturas desta quarta (15/7) no país

Monte Verde e Maria da Fé estão no top 5 das cidades com menor temperatura do país na manhã desta quarta-feira

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
15/07/2026 09:30

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Frio em Belo Horizonte
Minas registra duas das menores temperaturas desta quarta-feira (15/7) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

O distrito de Monte Verde e o município de Maria da Fé, ambos no Sul de Minas, registraram duas das três menores temperaturas desta quarta-feira (15/7) no país: 0,8°C e 1,8°C, respectivamente.

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Na manhã dessa terça (14/7), Maria da Fé havia marcado a menor temperatura do dia, com -1,3°C, às 7h. Nesta quarta, a cidade ocupou o terceiro lugar do ranking.

A cidade mineira só aparece atrás de Monte Verde, comumente a localidade mais gelada do estado, e Campos do Jordão (SP), com termômetros marcando 1,3°C às 5h.

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O top 5 das cidades com menor temperatura é completado por Nonoai (RS), com 2,8°C, às 7h, e Nova Friburgo (RJ), com 3,2°C, às 7h. 

Tempo em Minas

O tempo segue estável nesta quarta-feira (15/7), com as manhãs frias, em Minas Gerais. Uma massa de ar seco continua atuando no estado.

O céu fica claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados nas regiões Sul e Sudoeste do estado; e parcialmente nublado nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce.

Uma névoa seca deve aparecer: no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e no Sul/Sudoeste do estado. A máxima estimada para Minas é de 30°C.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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