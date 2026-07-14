Cidade mineira registra menor temperatura desta terça-feira (14/7)

O município de Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta terça-feira (14/7). A cidade ficou à frente de Monte Verde, distrito de Camanducaia, que comumente é a mais fria do estado.

Maria da Fé registrou temperatura mínima de -1,3°C, às 7h. A máxima no mesmo horário também era negativa: -0,8°C. A cidade mineira superou municípios de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Paraná.

General Carneiro (PR) aparece em segundo lugar, com -0,5°C, índice registrado às 3h. Em terceiro está Santiago (RS), com 0,4°C, à 1h.

Completam o top 5 de cidades mais frias do país: São José dos Ausentes (RS) e Campos do Jordão (SP), com 1,8°C e 2,2°C, respectivamente.

Desses municípios, São José dos Ausentes registrou a menor sensação térmica, batendo -10°C, às 8h.

Tempo em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado deve ter tempo seco e baixas temperaturas nas manhãs desta semana. Uma massa de ar frio provoca queda nos índices, inicialmente nesta terça-feira, nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas se expande para outras nos próximos dias.

O céu fica de claro a parcialmente nublado, com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste mineiro. Nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada.

O restante do estado fica com céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e no Sul/Sudoeste.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata