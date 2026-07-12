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Macaco encontrado morto tinha febre amarela; prefeitura reforça prevenção

Exame laboratorial foi feito pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Secretaria de Saúde reforça pedido por vacinação

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/07/2026 18:27

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Macacos não são responsáveis pela transmissão, mas são considerados sentinelas, já que servem como indicador da presença do vírus em determinada região
Macacos não são responsáveis pela transmissão, mas considerados sentinelas, já que servem como indicador da presença do vírus em determinada região crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

A Secretaria de Saúde de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, confirmou nesse sábado (11/7) que o macaco encontrado morto no município nos últimos dias testou positivo para febre amarela.

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De acordo com a pasta, a morte suspeita do animal já era acompanhada e medidas e protocolos preventivos foram adotados assim que tiveram ciência da possibilidade.

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Ao Estado de Minas, a secretaria explicou que o exame laboratorial foi feito pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). A pasta também reforçou que as medidas tomadas são as orientadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

Dentre as ações de prevenção, estão a busca ativa de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto e a intensificação da vacinação contra a febre amarela. Ainda de acordo com a pasta, a atuação rápida em casos como esse garante resposta ágil e responsável, garantindo a prevenção da doença.

Macacos não transmitem o vírus

Macacos não transmitem a febre amarela aos humanos, mas funcionam como "sentinelas naturais", ou seja, servem de alerta precoce da presença do vírus no ambiente. A recomendação é que a população proteja esses animais e informe imediatamente às autoridades sanitárias caso aparentem comportamentos anormais ou estejam mortos.

A imunização é a principal ferramenta para a prevenção e o controle da febre amarela. Disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina integra o calendário de imunização em Minas desde 2008. Em 2017, o esquema vacinal passou a adotar dose única ao longo da vida. No entanto, há uma recomendação de reforço para pessoas que receberam a primeira dose antes dos cinco anos de idade.

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A aplicação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do estado, dependendo da distribuição feita pela SES/MG aos municípios. Nos casos mais graves, a febre amarela pode provocar febre alta, icterícia, hemorragias e, em alguns casos, falência múltipla dos órgãos. A taxa de letalidade entre os pacientes que desenvolvem a forma grave da doença varia de 20% a 50%, de acordo com dados do governo federal.

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