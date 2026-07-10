Vacina do adulto: veja as principais que você precisa ter em dia para se proteger

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter a carteira de vacinação atualizada não é uma preocupação exclusiva da infância. Adultos também precisam de doses de reforço e de imunizantes específicos para se protegerem de doenças graves que podem ser facilmente evitadas. A imunização correta, recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), previne o retorno de enfermidades e garante a saúde individual e coletiva.

Verificar o cartão de vacina e procurar uma unidade de saúde é o primeiro passo para garantir que a proteção está em dia. Muitos imunizantes recebidos na infância exigem reforços ao longo da vida para manter a eficácia.

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Quais as 5 vacinas essenciais para adultos?

O calendário de vacinação do adulto inclui imunizantes fundamentais para a prevenção de doenças. Confira cinco vacinas que precisam estar no seu radar.

1. Dupla Adulto (dT)

Esta vacina protege contra o tétano e a difteria. O tétano é uma infecção grave causada por uma bactéria que pode entrar no corpo por meio de ferimentos. A difteria, transmitida por tosse ou espirro, afeta as vias respiratórias e pode levar a complicações sérias. A recomendação é uma dose de reforço a cada 10 anos ao longo de toda a vida.

2. Tríplice Viral (SCR)

O imunizante protege contra sarampo, caxumba e rubéola. São doenças virais altamente contagiosas que podem causar complicações graves. Adultos com até 29 anos devem ter o registro de duas doses. Para a faixa etária de 30 a 59 anos, é necessária a comprovação de ao menos uma dose. Quem já teve as doenças é considerado imune.

3. Hepatite B

Fundamental para prevenir a infecção no fígado causada pelo vírus da hepatite B, que pode evoluir para cirrose ou câncer. Adultos que não receberam as três doses do imunizante na infância devem iniciar ou completar o esquema vacinal o quanto antes. A vacina está disponível em qualquer posto de saúde.

4. Febre Amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos em áreas silvestres e rurais. A vacinação é a principal forma de prevenção, especialmente para quem vive ou pretende viajar para áreas de recomendação. Segundo o Ministério da Saúde, uma única dose do imunizante é suficiente para garantir proteção por toda a vida.

5. Influenza (Gripe)

A vacina contra a gripe é atualizada e ofertada todos os anos, antes do inverno. Ela protege contra os tipos mais comuns do vírus influenza em circulação e reduz o risco de complicações graves, como a pneumonia. A vacinação anual é crucial porque os vírus sofrem mutações constantes, exigindo uma nova formulação do imunizante a cada ano.

E a vacina contra a COVID-19?

Além dessas cinco vacinas, o Calendário Nacional de Vacinação 2026 também inclui a vacina contra a COVID-19, com dose anual de reforço disponível para adultos. Consulte o posto de saúde mais próximo para verificar os grupos prioritários e a disponibilidade do imunizante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.