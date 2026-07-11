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'CEROL NÃO É BRINCADEIRA'

Campanha conscientiza sobre os riscos das linhas com cerol em BH

Ação reuniu famílias no Parque Ecológico da Pampulha e reforçou orientações para empinar pipas com segurança durante as férias escolares

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Maria Dulce Miranda
Jair Amaral
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
11/07/2026 13:02 - atualizado em 11/07/2026 13:08

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Adulto ajuda criança a soltar papagaio no Parque Ecológico da Pampulha
Adulto ajuda criança a soltar papagaio no Parque Ecológico da Pampulha crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

Férias escolares, com pouca chuva e ventos fortes. Essa época do ano é considerada ideal para quem gosta de soltar pipas e papagaios. É também um alerta para evitar o uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena. Na manhã deste sábado (11/7), a Prefeitura de Belo Horizonte promoveu uma ação educativa para conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos do uso de linhas cortantes.

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Realizada no Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo, conhecido como Parque Ecológico da Pampulha, a campanha "Cerol não é brincadeira" levou agentes da Guarda Civil Municipal a demonstrarem, com frutas e legumes, o alto poder de corte das linhas proibidas e alertar sobre os riscos para motociclistas, ciclistas, pedestres, animais e até para quem utiliza esse tipo de material.  

Segundo o diretor de Operações da Guarda Civil Municipal, Reinaldo Morais, o objetivo é conscientizar a população antes que acidentes aconteçam. "Estamos distribuindo panfletos com informações sobre quais linhas podem ser utilizadas. Também estamos distribuindo pipas e papagaios para as crianças. Temos a atuação dos nossos mascotes divertindo as crianças. É uma campanha bem ampla, de modo a educar e conscientizar as pessoas para que não utilizem linhas cortantes", destacou.

“Empinar pipa é uma brincadeira saudável e faz parte da infância de muitas pessoas. O problema começa quando essa diversão é associada a linhas cortantes, que podem causar acidentes gravíssimos e até tirar vidas. Motociclistas, ciclistas, pedestres e até mesmo quem está soltando a pipa podem ser vítimas. Pedimos aos pais e responsáveis que conversem com seus filhos sobre esses riscos. A diversão só faz sentido quando acontece com segurança e respeito à vida”, recomendou. 

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A campanha faz parte das ações do Julho Branco, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção de acidentes com linhas cortantes e à proteção de motociclistas. A iniciativa foi instituída pela Lei Municipal nº 11.958/2026 e prevê campanhas educativas para alertar a população sobre os riscos do cerol, da linha chilena e de outros materiais cortantes.

O objetivo é reduzir acidentes e incentivar que a tradição de empinar pipas continue sendo uma atividade de lazer, mas realizada com responsabilidade e segurança.

Famílias aprovam iniciativa

Israel Martins e as sobrinhas Maria Eduarda e Lara Vitória aproveitam o sábado para soltar pipas
Israel Martins e as sobrinhas Maria Eduarda e Lara Vitória aproveitam o sábado para soltar pipas Jair Amaral / EM / DA Press

Israel Martins é morador da região da Pampulha e tem costume de curtir com a família soltando pipa e participou das ações deste sábado. "Meus filhos mais velhos têm 32 anos. A vida deles comigo foi passada aqui no parque brincando. Agora estamos passando essa experiência para os nossos netos e sobrinhos. Estamos fazendo todo o ciclo de novo", contou.

Segundo ele, o Parque Ecológico é um espaço ideal para a prática por oferecer segurança e ficar distante do trânsito. "Você fica com a família, fica longe da rua, não precisa soltar pipa na rua. É muito gostoso, muito aconchegante".

Israel também ressaltou que nunca utilizou cerol e acredita que a conscientização é fundamental. "Hoje o cerol virou uma arma de matar. A linha chilena é muito perigosa. Eu gosto de pipa, mas tenho consciência de não soltar com cerol porque pode fazer vítimas. A gente tem que passar isso para os jovens”, destacou.

Orientações para uma brincadeira segura

Para aproveitar com a criançada sem segurança, a recomendação é só soltar pipas com linha de algodão comum, escolher locais amplos e afastados da rede elétrica e de vias com circulação de veículos, além de nunca empinar pipas em lajes ou telhados.

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Paralelamente às atividades educativas, a Guarda Civil intensificará as fiscalizações nas dez regionais de Belo Horizonte para combater a venda e o uso de linhas cortantes, especialmente em pontos já conhecidos pela prática. Denúncias sobre comercialização ou uso de cerol e linha chilena podem ser feitas pelo telefone 153.

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