Campanha conscientiza sobre os riscos das linhas com cerol em BH
Ação reuniu famílias no Parque Ecológico da Pampulha e reforçou orientações para empinar pipas com segurança durante as férias escolares
compartilheSIGA
Férias escolares, com pouca chuva e ventos fortes. Essa época do ano é considerada ideal para quem gosta de soltar pipas e papagaios. É também um alerta para evitar o uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena. Na manhã deste sábado (11/7), a Prefeitura de Belo Horizonte promoveu uma ação educativa para conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos do uso de linhas cortantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Realizada no Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo, conhecido como Parque Ecológico da Pampulha, a campanha "Cerol não é brincadeira" levou agentes da Guarda Civil Municipal a demonstrarem, com frutas e legumes, o alto poder de corte das linhas proibidas e alertar sobre os riscos para motociclistas, ciclistas, pedestres, animais e até para quem utiliza esse tipo de material.
Segundo o diretor de Operações da Guarda Civil Municipal, Reinaldo Morais, o objetivo é conscientizar a população antes que acidentes aconteçam. "Estamos distribuindo panfletos com informações sobre quais linhas podem ser utilizadas. Também estamos distribuindo pipas e papagaios para as crianças. Temos a atuação dos nossos mascotes divertindo as crianças. É uma campanha bem ampla, de modo a educar e conscientizar as pessoas para que não utilizem linhas cortantes", destacou.
“Empinar pipa é uma brincadeira saudável e faz parte da infância de muitas pessoas. O problema começa quando essa diversão é associada a linhas cortantes, que podem causar acidentes gravíssimos e até tirar vidas. Motociclistas, ciclistas, pedestres e até mesmo quem está soltando a pipa podem ser vítimas. Pedimos aos pais e responsáveis que conversem com seus filhos sobre esses riscos. A diversão só faz sentido quando acontece com segurança e respeito à vida”, recomendou.
Leia Mais
A campanha faz parte das ações do Julho Branco, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção de acidentes com linhas cortantes e à proteção de motociclistas. A iniciativa foi instituída pela Lei Municipal nº 11.958/2026 e prevê campanhas educativas para alertar a população sobre os riscos do cerol, da linha chilena e de outros materiais cortantes.
O objetivo é reduzir acidentes e incentivar que a tradição de empinar pipas continue sendo uma atividade de lazer, mas realizada com responsabilidade e segurança.
Famílias aprovam iniciativa
Israel Martins é morador da região da Pampulha e tem costume de curtir com a família soltando pipa e participou das ações deste sábado. "Meus filhos mais velhos têm 32 anos. A vida deles comigo foi passada aqui no parque brincando. Agora estamos passando essa experiência para os nossos netos e sobrinhos. Estamos fazendo todo o ciclo de novo", contou.
Segundo ele, o Parque Ecológico é um espaço ideal para a prática por oferecer segurança e ficar distante do trânsito. "Você fica com a família, fica longe da rua, não precisa soltar pipa na rua. É muito gostoso, muito aconchegante".
Israel também ressaltou que nunca utilizou cerol e acredita que a conscientização é fundamental. "Hoje o cerol virou uma arma de matar. A linha chilena é muito perigosa. Eu gosto de pipa, mas tenho consciência de não soltar com cerol porque pode fazer vítimas. A gente tem que passar isso para os jovens”, destacou.
Orientações para uma brincadeira segura
Para aproveitar com a criançada sem segurança, a recomendação é só soltar pipas com linha de algodão comum, escolher locais amplos e afastados da rede elétrica e de vias com circulação de veículos, além de nunca empinar pipas em lajes ou telhados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Paralelamente às atividades educativas, a Guarda Civil intensificará as fiscalizações nas dez regionais de Belo Horizonte para combater a venda e o uso de linhas cortantes, especialmente em pontos já conhecidos pela prática. Denúncias sobre comercialização ou uso de cerol e linha chilena podem ser feitas pelo telefone 153.