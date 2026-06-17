MG: pipas causam interrupção de energia para mais de 1,1 milhão de clientes

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou nesta quarta-feira (17/6) que pouco mais de 1,1 milhão de clientes ficaram sem energia em Minas Gerais em 2025 devido a ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica. O número representa um aumento de 45,7% em relação a 2024, quando 765 mil unidades consumidoras foram afetadas.

Somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o problema afetou 667,5 mil clientes no ano passado, segundo a companhia. Em 2026, já são 403 ocorrências e mais de 108 mil consumidores impactados.

Além da Grande BH, o problema segue em alta em 2026 em todo o estado. "Somente nos primeiros meses do ano já foram contabilizadas 879 ocorrências, que interromperam o fornecimento para mais de 205 mil consumidores", informou a Cemig.

No comunicado à imprensa, a concessionária de energia traz uma avaliação de Jorge Magno, engenheiro do Centro de Operações da Cemig. "A presença da rede elétrica nas áreas urbanas torna extremamente perigoso empinar pipas próximo aos cabos de energia. Dependendo da situação, a pessoa pode ficar exposta a tensões de até 13,8 mil volts. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis orientem crianças e adolescentes sobre os riscos dessa prática", frisou.

O especialista alerta que jamais se deve tentar recuperar uma pipa presa em postes, transformadores ou fios de energia. "Muitas pessoas utilizam bambus, vergalhões, arames ou outros objetos metálicos para tentar retirar a pipa da rede. Essa atitude pode provocar acidentes graves, inclusive fatais. Caso a pipa fique presa, a orientação é abandoná-la e nunca se aproximar da rede elétrica", reforça.

Cerol e linha chilena aumentam riscos

Além dos prejuízos ao fornecimento de energia, o uso de cerol e linha chilena representa uma ameaça para quem participa da brincadeira e para toda a população. Quando entram em contato com a rede elétrica, essas linhas podem provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e desligamentos de grandes áreas.

Além de causar interrupções no fornecimento de energia, esses materiais colocam em risco ciclistas, motociclistas, pedestres e os próprios usuários. Em Minas Gerais, a utilização e a comercialização desses materiais são proibidas pela Lei Estadual nº 23.515/2019. A legislação prevê multas que variam de R$ 5,789 mil a R$ 289,45 mil em caso de reincidência.

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"A Cemig orienta que a soltura de pipas seja realizada apenas em locais amplos, afastados da rede elétrica, rodovias e áreas com circulação de veículos. Também é importante evitar dias de chuva ou com incidência de raios", finalizou a companhia.