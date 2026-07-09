Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO MUCURI

Caubói que matou jovem em festa sertaneja é condenado a 80 anos de prisão

O homem de 56 anos assassinou um rapaz, de 23, e feriu outras três pessoas com uma faca em Nanuque, no ano passado

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
09/07/2026 16:44 - atualizado em 09/07/2026 17:07

compartilhe

SIGA
×
A arma do crime foi uma pequena faca, apreendida pela Polícia Militar
A arma do crime foi uma pequena faca, apreendida pela Polícia Militar crédito: Polícia Militar/ Reprodução

Um ano depois de matar a facadas Davi Almeida de Morais, de 23 anos, e ferir outras três pessoas, de 16, 26 e 42, Herbert Oliveira Bicalho, de 56, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Nanuque, no Vale do Mucuri, a cumprir 79 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. A sentença foi firmada nessa quarta-feira (8/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime aconteceu durante a 27ª Exposição Agropecuária de Nanuque, na madrugada de 21 de junho de 2025.

De acordo com denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no dia do homicídio, Herbert estava visivelmente alterado, provocando grupos de pessoas que assistiam ao show da dupla sertaneja Jads & Jadson.

Segundo testemunhas, ele também não gostou de uma brincadeira protagonizada por Davi, que tirou o chapéu de Herbert e o colocou de volta na cabeça do autor, trajado de caubói.

Em seguida, Herbert pegou uma faca e avançou contra Davi. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Pronto-Socorro de Nanuque, onde morreu.

Outras três pessoas se feriram, sendo que duas, em estado grave, também foram socorridas - nenhuma delas faleceu.

Leia Mais

Segundo o promotor de Justiça José Azeredo Neto, "o denunciado esfaqueou regiões vitais de três vítimas, causando sofrimento excessivo e asfixia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

mpmg nanuque policia vale-do-mucuri

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay