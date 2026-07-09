Caubói que matou jovem em festa sertaneja é condenado a 80 anos de prisão

Um ano depois de matar a facadas Davi Almeida de Morais, de 23 anos, e ferir outras três pessoas, de 16, 26 e 42, Herbert Oliveira Bicalho, de 56, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Nanuque, no Vale do Mucuri, a cumprir 79 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. A sentença foi firmada nessa quarta-feira (8/7).

O crime aconteceu durante a 27ª Exposição Agropecuária de Nanuque, na madrugada de 21 de junho de 2025.

De acordo com denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no dia do homicídio, Herbert estava visivelmente alterado, provocando grupos de pessoas que assistiam ao show da dupla sertaneja Jads & Jadson.

Segundo testemunhas, ele também não gostou de uma brincadeira protagonizada por Davi, que tirou o chapéu de Herbert e o colocou de volta na cabeça do autor, trajado de caubói.

Em seguida, Herbert pegou uma faca e avançou contra Davi. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Pronto-Socorro de Nanuque, onde morreu.

Outras três pessoas se feriram, sendo que duas, em estado grave, também foram socorridas - nenhuma delas faleceu.

Segundo o promotor de Justiça José Azeredo Neto, "o denunciado esfaqueou regiões vitais de três vítimas, causando sofrimento excessivo e asfixia".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata