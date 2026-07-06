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Mulher é presa suspeita de esfaquear e matar marido na Grande BH

A vítima apresentava demência e, desde sexta-feira (3/7), estaria tendo comportamentos violentos com a esposa

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
06/07/2026 18:33

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O suspeito de cometer o crime se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
A suspeita foi encontrada pela Polícia Militar sentada aos pés da cama chorando crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Uma mulher de 55 anos foi presa por esfaquear o marido, de 58, em Sabará, na Grande Belo Horizonte (BH) na manhã desta segunda-feira (6/7). A sobrinha da vítima encontrou a suspeita confessa na beira da cama, com uma faca suja de sangue e acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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De acordo com o boletim de ocorrência, a familiar foi até a casa para prestar apoio ao homem, que sofria de demência, em decorrência aos acidentes vasculares cerebrais (AVC) que havia sofrido no decorrer da vida, e encontrou a mulher sentada aos pés da cama. A vítima estava sobre a cama coberta por uma manta, com ferimentos de faca.   

A PMMG foi acionada pela sobrinha que, ao chegar no local, encontrou a suspeita chorando na beira da cama. A mulher então relatou aos agentes que desde sexta (3/7) o marido disparava xingamentos a ela e relembrava situações difíceis vivenciadas no passado do casal. 

Na madrugada de hoje, o marido mais uma vez começou a xingá-la e chegou a agredi-la com um puxão de cabelo. Ela então foi à cozinha, pegou uma faca e esfaqueou o homem. 

O Samu foi chamado e constatou a morte do homem. A Polícia Civil foi acionada para a retirada do corpo e a continuidade das investigações. A mulher foi presa em flagrante.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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