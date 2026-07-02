Audiência de custódia: entenda o que é e qual a sua importância

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A polícia investiga se o crime foi premeditado e se houve a participação de outras pessoas. Paola foi encaminhada para o Complexo Penitenciário Estevão Pinto, no Bairro Horto, na Região Leste da apital e passará por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (3/7). No entanto, o horário e local não foram divulgados. A investigação aponta que ela levou R$ 18 mil, além de joias e relógios do apartamento. Parte do dinheiro obtido com a venda dos bens já foi recuperada. Ela responderá por dois crimes de latrocínio — roubo seguido de morte —, cujas penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão.

O que é uma audiência de custódia?

A audiência de custódia consiste na apresentação rápida da pessoa presa a um juiz. Nesse encontro, também são ouvidos o Ministério Público e a Defensoria Pública ou o advogado do preso. Vídeo: veja momento da prisão da diarista suspeita de matar casal de idosos

Durante o procedimento, o juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante. A análise também avalia a necessidade de manter a pessoa presa ou a possibilidade de aplicar alguma medida cautelar.

O magistrado pode determinar a concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas. A audiência serve ainda para verificar eventuais ocorrências de tortura ou maus-tratos, entre outras irregularidades. Carro utilizado em fuga é peça-chave para desvendar assassinato de idosos

A implementação das audiências de custódia no Brasil está prevista em pactos e tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia