Assine
overlay
Início Gerais
PROCESSO JUDICIAL

Audiência de custódia: entenda o que é e qual a sua importância

Saiba como funciona o procedimento que garante que a pessoa presa seja ouvida por um juiz para analisar a legalidade e necessidade da prisão

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
02/07/2026 15:17 - atualizado em 02/07/2026 16:45

compartilhe

SIGA
×
Diarista diz que não tem juízo e pede perdão após matar casal em BH
Diarista diz que não tem juízo e pede perdão após matar casal em BH crédito: Redes sociais

A diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte, vai passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (3/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Paula foi presa na noite desta quarta-feira (1°/7) em um hotel em Itabira, na Região Central de Minas. Ela era procurada desde terça-feira (30/6), quando os corpos do advogado Cláudio Atala Inácio, de 75, e da empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inaácio, de 76 anos, foram encontrados no apartamento onde o casal morava no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital.

Leia Mais

Segundo a Polícia Civil, ela não reagiu a prisão, confessou o crime e afirmou que já esperava ser presa diante da repercussão do caso. “Ela disse que se sentia envergonhada ao se ver na televisão o tempo todo e que nem queria mais sair à rua”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Gustavo Barletta. 

A polícia investiga se o crime foi premeditado e se houve a participação de outras pessoas. Paola foi encaminhada para o Complexo Penitenciário Estevão Pinto, no Bairro Horto, na Região Leste da apital e passará por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (3/7). No entanto, o horário e local não foram divulgados. 

A investigação aponta que ela levou R$ 18 mil, além de joias e relógios do apartamento. Parte do dinheiro obtido com a venda dos bens já foi recuperada. Ela responderá por dois crimes de latrocínio — roubo seguido de morte —, cujas penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. 

O que é uma audiência de custódia? 

A audiência de custódia consiste na apresentação rápida da pessoa presa a um juiz. Nesse encontro, também são ouvidos o Ministério Público e a Defensoria Pública ou o advogado do preso. 

Durante o procedimento, o juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante. A análise também avalia a necessidade de manter a pessoa presa ou a possibilidade de aplicar alguma medida cautelar. 

O magistrado pode determinar a concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas. A audiência serve ainda para verificar eventuais ocorrências de tortura ou maus-tratos, entre outras irregularidades. 

A implementação das audiências de custódia no Brasil está prevista em pactos e tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh homicidio processo-judicial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay